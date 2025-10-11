Togo: Un ambassadeur de haut niveau pour renforcer les liens Israël et le pays

10 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

En pleine actualité diplomatique marquée par la signature d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, Simon Seroussi a présenté, vendredi, ses lettres de créance au président de la République togolaise, Jean-Lucien Savi de Tové, en tant que nouvel ambassadeur d'Israël auprès du Togo.

Basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le diplomate incarne une nouvelle dynamique dans les relations bilatérales entre Lomé et Tel Aviv, à un moment où le Proche-Orient entrevoit un possible tournant.

Diplômé de la prestigieuse Harvard Kennedy School et titulaire d'un Master en relations internationales de l'Université de Cambridge, Seroussi allie rigueur académique et expérience de terrain. Francophone accompli, il a occupé des postes en France, Pologne, Hongrie et plus récemment au Cameroun, développant un profil à la fois européen et africain.

Son arrivée coïncide avec une séquence géopolitique chargée, mais aussi pleine d'opportunités.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Le Togo est un partenaire stratégique dans la région, et nous avons l'intention de renforcer une coopération déjà exemplaire », a-t-il confié.

Une relation déjà solide

Le Togo et Israël entretiennent des liens de coopération étroits, notamment dans les domaines du développement rural, de la santé, de la formation technique et de l'agriculture. Des centaines de professionnels togolais ont été formés en Israël au fil des ans, via des programmes mis en place par l'Agence israélienne de coopération internationale.

L'installation du nouvel ambassadeur intervient 24 heures seulement après la signature d'un accord, censé mettre un terme au conflit armé entre Israël et le Hamas -- accord négocié avec l'appui actif du président américain Donald Trump.

Dans ce contexte, la mission de Simon Seroussi prend une dimension stratégique : accompagner la mise en oeuvre de la paix, tout en consolidant les liens de confiance avec l'Afrique de l'Ouest, dont le Togo est un acteur central.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.