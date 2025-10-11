Afrique: Barea/Barrages mondial 2026 - Victoire impérative contre le Mali

Les Barea n'auront pas droit à l'erreur lors du dernier match face aux Aigles du Mali, s'ils veulent décrocher leur ticket pour le tournoi de barrage de la CAF.

Match décisif. Toujours en déplacement, Madagascar disputera son ultime rencontre qualificative pour la Coupe du monde 2026 contre le Mali, sur la pelouse du stade du 26 Mars à Bamako. La rencontre se tiendra ce dimanche à 22 heures (heure malgache). En quête d'une place pour le tournoi de barrage continental, la Grande Île occupe, après la neuvième journée des qualifications, la deuxième place du groupe I avec 19 points (+8), derrière le Ghana (22 points, +16).

Les Black Stars sont déjà qualifiés directement pour la phase finale du Mondial, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique en juin prochain. Pour espérer intégrer le Top 4 des meilleures deuxièmes des neuf groupes africains, les hommes du sélectionneur Corentin Da Silva Martins doivent impérativement s'imposer lors de cette rencontre capitale.

Madagascar est déjà assuré de conserver sa deuxième place du groupe I, mais l'objectif principal reste de décrocher l'un des quatre billets pour les barrages de la CAF.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Troisièmes après la neuvième journée avec 15 points (+8), les Aigles du Mali aborderont ce match sans enjeu particulier, contrairement aux Barea, encore en lice pour la qualification. Les deux formations s'étaient quittées sur un match nul (1-1) lors de la phase aller, le 11 juin 2024.

Remaniement attendu

Madagascar figure également parmi les équipes les plus sanctionnées de la phase qualificative, avec 22 cartons jaunes en neuf matchs. Le sélectionneur devra ainsi composer avec un effectif remanié après trois victoires consécutives face à la Centrafrique, au Tchad et récemment aux Comores.

Trois joueurs -- Rado Rabemanatsoa (latéral droit), Warren Caddy (attaquant) et Eshan Kari (défenseur central) -- seront suspendus pour accumulation de cartons.

Dans ce contexte, Andy Pelmar pourrait évoluer en défense centrale, tandis que Nicolas Randriamanampisoa ou Tony Randriamanampisoa pourraient occuper le flanc droit.

En attaque, pour remplacer Warren Caddy, le coach devrait choisir entre Bryan Adinany et Njiva Rakotoharimalala.

Par ailleurs, Arnaud souffre d'une légère gêne à la cuisse et pourrait être remplacé par Rayan Ponti ou Tommy Iva.