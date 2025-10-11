Madagascar: Manifestation de la Gen Z - Le mouvement en quête de direction

Plus de deux semaines après son déclenchement, le mouvement de la Gen Z semble marquer le pas. Ce qui apparaissait comme une mobilisation énergique et structurée se heurte aujourd'hui à un manque de coordination et à l'absence d'une stratégie clairement définie. Sur le terrain, la désorganisation se fait sentir, et les manifestants peinent à maintenir la dynamique des premiers jours.

L'objectif initial des protestataires était pourtant clair : reconquérir la place de la démocratie à Ambohijatovo. Mais depuis plusieurs jours, les participants en sont tenus à distance par un dispositif sécuritaire renforcé. Les rassemblements se sont alors recentrés sur Mahamasina et Anosy, tandis que d'autres quartiers comme Antaninandro, Tsiazotafo ou Ankadifotsy, autrefois foyers de mobilisation, se sont progressivement vidés. Cette dispersion, combinée à la fatigue des manifestants, traduit la difficulté du mouvement à maintenir une ligne d'action cohérente et durable.

L'absence de leaders identifiés fragilise la mobilisation. Faute de coordination, la Gen Z multiplie les appels en direction des partis politiques, syndicats et fonctionnaires pour obtenir leur soutien, sans réel succès. Seuls quelques conseillers municipaux de l'opposition ont été aperçus aux côtés des manifestants, tandis que les principaux acteurs politiques se contentent de déclarations de sympathie à distance.

Ce manque de relais institutionnels accentue l'isolement du mouvement, qui repose désormais essentiellement sur les étudiants de la Faculté de Médecine et les internes des hôpitaux publics.

Une issue encore incertaine

Sans directives précises, les rassemblements se terminent souvent par des heurts avec les forces de l'ordre, malgré la volonté affichée d'une démarche pacifique. L'essoufflement progressif, conjugué à la pression sécuritaire, interroge sur la capacité de la Gen Z à transformer sa colère en revendication politique structurée. Dans un climat social encore tendu, les prochains jours seront déterminants : soit le mouvement parvient à se réorganiser et à redonner un cap à sa mobilisation, soit il risque de s'enliser durablement.