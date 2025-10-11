Madagascar: Tourisme - La destination Nosy Be résiste à la crise

Malgré un contexte national tendu et les répercussions des événements du 25 septembre, Nosy Be continue d'affirmer son statut de locomotive du tourisme malgache.

Malgré les tensions qu'a connues Madagascar à la suite des événements du 25 septembre, la destination Nosy Be maintient sa position de moteur du tourisme national. La présidente du Conseil d'administration de l'Office régional du tourisme de Nosy Be (ORTNB), Elisabetta Gravellino, reconnaît avoir observé « quelques annulations dans les petites et moyennes structures, essentiellement parmi la clientèle francophone », mais précise qu'« aucune modification notable du flux touristique » n'a été enregistrée.

L'île, largement épargnée par les débordements, conserve sa stabilité et son attractivité. Cette résilience s'explique par la solidité de ses marchés prioritaires, notamment l'Italie, partenaire historique et première source de visiteurs étrangers. Présente récemment à la 61e édition du Salon international du tourisme de Rimini, l'équipe de l'ORTNB a consolidé ses liens avec les compagnies NEOS et Ethiopian Airlines, qui assurent des liaisons directes vers Madagascar.

« Nous concentrons nos efforts sur les marchés connectés par voie aérienne directe afin d'assurer une promotion efficace et ciblée », souligne la présidente.

Dans un contexte mondial marqué par la recherche d'expériences authentiques et responsables, Nosy Be bénéficie également des nouvelles tendances du secteur : séjours personnalisés, voyages en petits groupes et développement du concept de workation, combinant télétravail et détente en bord de mer.

En pleine ascension

Au-delà de la conjoncture, Nosy Be s'impose comme une destination à l'identité affirmée. « Nosy Be ne doit pas être comparée à d'autres îles comme Maurice ou Zanzibar. Elle possède une personnalité propre, fondée sur l'équilibre entre nature, culture, hospitalité et durabilité », insiste Elisabetta Gravellino.

Cette singularité s'accompagne d'une croissance soutenue. Entre janvier et septembre 2025, l'île a enregistré une hausse de 24 % des arrivées de passagers, soit près de cent mille visiteurs en neuf mois. Les retombées économiques sont significatives : le retour sur investissement des salons internationaux atteint un ratio moyen de 4,3 pour 1, preuve de l'efficacité de la stratégie de promotion combinant digitalisation et participation aux grands événements du secteur.

Des défis subsistent toutefois. L'augmentation des capacités aéroportuaires et la modernisation des infrastructures figurent parmi les priorités pour accompagner cette expansion. Mais la confiance reste intacte : Nosy Be demeure une destination sûre, accueillante et dynamique. « C'est une terre d'émotions et de rencontres, un havre de paix qui continue d'attirer malgré les crises », conclut la présidente de l'ORTNB.