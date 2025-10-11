Madagascar: Concours «Our Generation » - Les représentants malgaches sollicitent le vote du public

Le public est invité à voter jusqu'à 13 h pour soutenir Michella, Riantsoa et Brenda, les trois jeunes talents qui défendront les couleurs de Madagascar lors de la finale internationale du concours Our Generation 2025, prévue le 11 octobre à Moscou.

Elles s'appellent Michella, Riantsoa et Brenda : trois jeunes artistes prêtes à faire briller Madagascar à Moscou, lors de la grande finale du concours musical international Our Generation 2025. Leur chanson, intitulée Fianarana Foana, incarne la persévérance et la foi en ses rêves.

Le vote du public, décisif dans la compétition, est ouvert depuis hier à 13 h et se clôturera ce jour à la même heure. Pour valider son vote, chaque participant doit sélectionner deux autres pays parmi les seize nations en lice. Madagascar porte le numéro 12.

Une composition originale

Sous la houlette du coach Fidy, les trois jeunes artistes ont travaillé une composition originale, pensée sur mesure pour leurs voix. « Ce n'est pas seulement un soutien à ces trois jeunes que nous demandons, mais un soutien à Madagascar tout entier », souligne le coach. « Cela fait déjà longtemps que nous sommes prêtes », confie Michella.

Une confiance nourrie par des journées intenses de répétition à l'Académie des Arts de Moscou, où elles peaufinent chaque détail de leur prestation. Cette année encore, Madagascar espère revivre la fierté de 2024 : Filamatra Matokia, lauréat du prix du public, est d'ailleurs présente sur place pour encourager les nouvelles représentantes.