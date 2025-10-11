Madagascar: FFKM - Nouvel appel à l'arrêt des violences

11 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Tsilaviny Randriamanga

Face à la recrudescence des violences observées ces derniers jours, la Confédération des Églises chrétiennes de Madagascar (FFKM) hausse le ton. Réunis hier à Andohalo, ses dirigeants ont une nouvelle fois appelé à l'arrêt immédiat des affrontements et des répressions. « Cessez les arrestations arbitraires, les violences, les atteintes à la vie de nos compatriotes, et respectez les droits humains », a martelé Monseigneur Jean de Dieu Raoelison, président de la FFKM.

Les chefs d'Église ont également exhorté les Forces de l'ordre à se limiter strictement à leur mission de maintien de l'ordre, sans recourir à une force disproportionnée. Ils ont par ailleurs mis en garde contre toute forme de provocation, d'où qu'elle vienne, susceptible d'attiser davantage les tensions dans le pays. Pour eux, seule la retenue et le dialogue peuvent ramener le calme et préserver la paix sociale.

Cet appel de la FFKM rejoint celui lancé la veille par le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'Homme, Volker Türk, qui a réitéré son appel aux autorités pour garantir le droit à la liberté d'expression et de manifestation pacifique, tout en évitant tout usage excessif de la force.

