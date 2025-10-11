Madagascar: Befelatànana - Dix nouveaux-nés asphyxiés par les gaz lacrymogènes

11 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Jeudi, dix nouveaux-nés ont été admis en réanimation à la maternité Befelatànana. Ils ont été asphyxiés par les gaz lacrymogènes qui ont envahi l'établissement. Heureusement, aucun d'eux n'a été gravement blessé. Selon le personnel médical, tous ces enfants sont hors de danger. « Tous sont sortis de réanimation », confirment les soignants.

La manifestation qui a provoqué cette situation a semé la peur parmi les patients, dont beaucoup ont souhaité quitter l'hôpital prématurément. Le personnel soignant lui-même n'a pas été épargné par l'inquiétude. « Une sage-femme s'est évanouie lorsqu'une balle tirée à l'intérieur de l'hôpital a traversé un mur et est passée très près d'elle », témoignent les équipes.

Le personnel déplore que les mesures de protection initialement prévues lors du premier jour de la manifestation n'aient pas été appliquées. Les paramédicaux menacent d'interrompre leurs services si d'autres tirs frappent l'hôpital.

Les ordres nationaux des professionnels de santé appellent les autorités à prendre des mesures immédiates pour protéger le personnel médical, les hôpitaux et les centres de santé.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.