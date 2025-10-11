Madagascar: Nouveau gouvernement - «Concertation nationale d'abord», selon le Premier ministre

La nomination des autres membres du gouvernement devrait attendre la concertation nationale organisée avec le Conseil des Églises chrétiennes de Madagascar (FFKM). C'est ce qu'a laissé entendre le Premier ministre, le général Ruphin Zafisambo, hier. Le locataire de Mahazoarivo a souligné que pour l'heure, l'urgence est la tenue de la concertation nationale avec toutes les forces vives de la nation. Ce ne sera qu'après que devrait intervenir la nomination des autres membres du gouvernement.

En attendant, les membres du gouvernement sortant continuent à assurer l'attribution des affaires courantes conformément aux consignes du président Andry Rajoelina. À noter que le gouvernement du général Ruphin Zafisambo aura six mois pour redresser le pays de sa situation actuelle. «Une tâche qui ne sera pas facile vu l'état dans lequel se trouve le pays actuellement», a admis le chef du gouvernement tout en demandant à la population de leur faire confiance.