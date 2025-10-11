Madagascar: Nouveau gouvernement - «Concertation nationale d'abord», selon le Premier ministre

11 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Tsilaviny Randriamanga

La nomination des autres membres du gouvernement devrait attendre la concertation nationale organisée avec le Conseil des Églises chrétiennes de Madagascar (FFKM). C'est ce qu'a laissé entendre le Premier ministre, le général Ruphin Zafisambo, hier. Le locataire de Mahazoarivo a souligné que pour l'heure, l'urgence est la tenue de la concertation nationale avec toutes les forces vives de la nation. Ce ne sera qu'après que devrait intervenir la nomination des autres membres du gouvernement.

En attendant, les membres du gouvernement sortant continuent à assurer l'attribution des affaires courantes conformément aux consignes du président Andry Rajoelina. À noter que le gouvernement du général Ruphin Zafisambo aura six mois pour redresser le pays de sa situation actuelle. «Une tâche qui ne sera pas facile vu l'état dans lequel se trouve le pays actuellement», a admis le chef du gouvernement tout en demandant à la population de leur faire confiance.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.