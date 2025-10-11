Madagascar: Électricité - Des groupes électrogènes livrés à Vontovorona

Les deux groupes électrogènes annoncés par le président de la République, Andry Rajoelina, pour le campus universitaire de Vontovorona ont été livrés avant-hier soir. Cette livraison marque le début d'une série de mesures visant à améliorer les conditions de vie des étudiants, souvent confrontés à des coupures d'électricité et à des pénuries d'eau.

Des difficultés persistantes qui ont poussé les étudiants à exprimer leur mécontentement. Privés d'électricité et confrontés à une pénurie d'eau, ces problèmes ont conduit à plusieurs mouvements de protestation, réclamant des solutions durables de la part des autorités.

Lors de sa rencontre avec les forces vives de l'université, mercredi, le chef de l'État s'était engagé à renforcer l'autonomie énergétique du campus. Il a par ailleurs indiqué que le même dispositif sera bientôt étendu à d'autres établissements universitaires, notamment à Ankatso, également touchés par les délestages.

Forage

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans une publication sur ses comptes Facebook et X, Andry Rajoelina a précisé que les études de forage destinées à l'alimentation en eau potable à Vontovorona sont désormais achevées. Les travaux d'installation des puits et forages ont déjà débuté, dans le but d'assurer aux étudiants un accès durable à une eau propre et suffisante.

Le président a également adressé un message direct aux étudiants de l'École Polytechnique de Vontovorona, les invitant à participer activement à la mise en oeuvre de ces projets. « Vos compétences et vos expériences sont essentielles pour la réussite de ces travaux », a-t-il déclaré.