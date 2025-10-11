Madagascar: Électricité - Des groupes électrogènes livrés à Vontovorona

11 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Les deux groupes électrogènes annoncés par le président de la République, Andry Rajoelina, pour le campus universitaire de Vontovorona ont été livrés avant-hier soir. Cette livraison marque le début d'une série de mesures visant à améliorer les conditions de vie des étudiants, souvent confrontés à des coupures d'électricité et à des pénuries d'eau.

Des difficultés persistantes qui ont poussé les étudiants à exprimer leur mécontentement. Privés d'électricité et confrontés à une pénurie d'eau, ces problèmes ont conduit à plusieurs mouvements de protestation, réclamant des solutions durables de la part des autorités.

Lors de sa rencontre avec les forces vives de l'université, mercredi, le chef de l'État s'était engagé à renforcer l'autonomie énergétique du campus. Il a par ailleurs indiqué que le même dispositif sera bientôt étendu à d'autres établissements universitaires, notamment à Ankatso, également touchés par les délestages.

Forage

Dans une publication sur ses comptes Facebook et X, Andry Rajoelina a précisé que les études de forage destinées à l'alimentation en eau potable à Vontovorona sont désormais achevées. Les travaux d'installation des puits et forages ont déjà débuté, dans le but d'assurer aux étudiants un accès durable à une eau propre et suffisante.

Le président a également adressé un message direct aux étudiants de l'École Polytechnique de Vontovorona, les invitant à participer activement à la mise en oeuvre de ces projets. « Vos compétences et vos expériences sont essentielles pour la réussite de ces travaux », a-t-il déclaré.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

