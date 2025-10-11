Madagascar: Tanora Tia Trail - Sidonie Randrianarivelo au rendez-vous de La Réunion

Sidonie Randrianarivelo s'envole pour La Réunion pour représenter Madagascar sur 70 km. Soutenue par Fanalamanga, elle vise à briller à la course des Mascareignes.

Vice-championne de Madagascar sur la distance de 70 km, Sidonie Randrianarivelo s'envole ce jour pour l'île de La Réunion. Elle défendra les couleurs de Madagascar contre les meilleures de l'île Soeur. Avant son départ, la société Fanalamanga, à laquelle elle est affiliée en tant qu'athlète, a organisé vendredi après-midi une conférence de presse afin de présenter celle qui portera ses couleurs sur les sentiers volcaniques réunionnais.

Toujours présente parmi les meilleures depuis cinq ans sur la scène locale, Sidonie Randrianarivelo s'est imposée comme l'une des figures majeures du trail féminin malgache. Athlète au sein de la société Fanalamanga, elle a été invitée par l'association Tanora Tia Trail à rejoindre la délégation malgache composée de trois autres coureuses pour cette aventure réunionnaise.

« Je suis prête à défendre les couleurs de Madagascar et je tiens à remercier la société Fanalamanga ainsi que le directeur général, Arlème Rabevahiny, qui m'a réintégrée au sein du personnel. Je serai fière d'être l'ambassadrice de la société, qui mise beaucoup sur la vulgarisation du sport », a déclaré Sidonie avec humilité. Spécialiste des descentes techniques, elle aborde cette course avec confiance et détermination.

Politique sportive exemplaire

Sous l'égide du coach Rolland Rakotoson, alias coach Ramada, la section athlétisme de Fanalamanga affiche une santé éclatante avec plusieurs titres de champion et vice-champion de Madagascar ces cinq dernières années.

Le coordinateur sportif de la société Fanalamanga, Rivo Blandin, a salué cet engagement : « La société accorde une place importante au sport, et pas seulement au football. Nous soutenons aussi le basketball, la pétanque, le karaté et l'athlétisme. Chaque champion de Madagascar bénéficie d'une embauche au sein de l'entreprise pour booster la performance ». Une politique exemplaire qui a permis à plusieurs athlètes de conjuguer vie professionnelle et performances sportives au sein de la société.

Pour ce déplacement à La Réunion, l'entreprise a remis à Sidonie une enveloppe de 200 euros en guise d'argent de poche, signe tangible de son soutien.

Le palmarès de la coureuse parle de lui-même: multiples podiums nationaux, victoire en semi-trail et podiums réguliers dans les compétitions de 10 km, 35, 50 et 70 km. Avec son endurance éprouvée et son mental d'acier, Sidonie Randrianarivelo rêve cette fois de marquer son nom dans le paysage du trail à La Réunion.

À 39 ans, la trailiste malgache s'élance avec la même passion qu'à ses débuts. Entre racines, persévérance et esprit de compétition, Sidonie incarne une génération d'athlètes malgaches qui portent haut les couleurs de leur pays, pas seulement sur la piste, mais aussi sur les sentiers du monde.

« Mon objectif est de briller à la redoutable course des Mascareignes, longue de 70 km, et de défendre fièrement les couleurs de Madagascar », confie Sidonie Randrianarivelo.