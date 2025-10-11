Afrique: Madagascar menacé par le retrait de l'Érythrée

Une bombe à retardement. D'après la FIFA et la CAF, relayées par plusieurs sites d'informations, « Le retrait de l'Érythrée des éliminatoires au Mondial 2026 pourrait provoquer un remaniement majeur dans la course africaine aux barrages continentaux. La CAF et la FIFA pourraient annuler les résultats obtenus contre les derniers de chaque groupe pour garantir l'équité entre les deuxièmes ».

Quelques nations occupant la seconde place avant la 10e et avant-dernière journée des qualifications à la Coupe du monde zone Afrique pourraient en subir les conséquences de l'application de cette nouvelle règle. Pour l'heure, aucune décision n'a encore été prise par les instances internationales. « Cette potentielle décompte de points menace des équipes comme le Burkina Faso, la RD Congo et Madagascar, et pourrait en relancer d'autres dans la dernière ligne droite pour la qualification », peut-on lire dans les publications des sites en ligne.

Initialement tiré dans le groupe E avec le Maroc, la Zambie, le Niger, la Tanzanie et le Congo, l'Érythrée s'est désistée et n'a jamais joué les matchs de qualification. Confirmé par la FIFA et la CAF, ce forfait a laissé le groupe amputé d'une équipe, avec seulement cinq pays au lieu de six.

Chamboulement

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les sélections de ce groupe ne joueront ainsi que huit matchs, tandis que les huit autres disputent dix matchs chacun. Avec deux matchs en moins qui valent potentiellement 6 points comme manque à gagner, les équipes du groupe E ne peuvent pas lutter pour les places des meilleurs deuxièmes. D'après les informations véhiculées par certains sites, entre autres Sport News Africa, pour rétablir l'équité, les instances internationales envisagent de proposer une nouvelle règle : « retirer les résultats contre les équipes classées dernières de chaque groupe lors du classement des meilleurs deuxièmes ».

La FIFA n'a pas encore pris de décision officielle, mais elle devrait le faire d'ici le 14 octobre, date des derniers matchs de la 10e journée des éliminatoires. Dans le cas de Madagascar, si les 6 points obtenus contre le Tchad, dernier du groupe, sont annulés, les Barea seraient pénalisés et pourraient perdre leur seconde place au profit de leurs poursuivants.

Les éliminatoires dans la zone Afrique ont été marqués par plusieurs polémiques et surprises, pour ne citer que la suspension et la réintégration du Congo, la défaite de l'Afrique du Sud sur le tapis vert au Bénin pour une erreur administrative, et voilà un nouveau rebondissement sur l'impact du retrait de l'Érythrée datant de novembre 2023 qui se profile, deux ans plus tard. Ce rebondissement sombre la fin de campagne qualificative.