Madagascar: Festival des OEufs - Les futurs farmers en vedette

11 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nicole Rafalimananjara

Depuis hier, la commune rurale d'Antanetibe Mahazaza s'illumine de couleurs et de joie à l'occasion de la 4e édition du Festival des OEufs. L'événement, qui se tiendra jusqu'à dimanche, célèbre la créativité des élèves, le dynamisme des agriculteurs et la fierté locale.

Dès l'ouverture, les écoles ont enchanté le public avec un carnaval haut en couleur, mêlant déguisements et oeuvres artistiques autour du thème de l'oeuf. La fête s'est poursuivie avec les discours officiels des autorités locales et du district, donnant le coup d'envoi à un week-end dédié au partage et à l'innovation rurale.

« Chaque année, nous cherchons à faire grandir ce festival. Notre objectif est de valoriser nos agriculteurs et de montrer que le développement naît de nos propres efforts », a souligné le maire Louis Firmin Rakotonomenjanahary, dans un discours chaleureusement applaudi.

Le point d'orgue de la journée a été sans doute la prestation des jeunes « futurs farmers », âgés de 6 ans et plus. Sur scène, ils ont partagé avec passion leur amour pour l'agriculture à travers des discours, des costumes et des séances de questions-réponses qui ont captivé les visiteurs. La journée a également été animée par des spectacles culturels, des espaces dédiés aux enfants, une conférence sur l'élevage et une ambiance conviviale.

Ce samedi, Njakatiana prendra le relais pour enflammer le public, avant que Mahaleo sy ny taranany ne clôture dimanche cette édition placée sous le signe de la fierté, du talent et de l'avenir agricole malgache.

