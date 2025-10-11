Madagascar: Pétanque/Mondial féminin - Élimination précoce de Fana en quarts

Pas de podium. La représentante malgache en tir de précision, Nomenjanahary Ravomanana, a été éliminée en quarts de finale par l'Espagnole Sara Dyaz Reyes tard la nuit du mercredi.

Fana s'est inclinée 31 à 13, largement dominée dans les quatre ateliers à la boule seule (6/5), la boule derrière but (9/3), entre deux boules (10/2) et sautée (6/3). Fana terminait 9e au tour de qualification mercredi dans l'après-midi et a dû procéder au repêchage. Classée entre la 5e et la 17e place, elle faisait partie des treize joueuses en lice pour les quatre tickets menant aux quarts de finale.

Quarante joueuses, réparties en huit poules de six ont été en lice en tir de précision. Madagascar a été tiré dans le groupe B aux côtés des Pays-Bas, du Canada, de la Belgique, de France 1 et de l'Espagne. Les tours qualificatifs ont débuté hier pour les triplettes. L'équipe malgache est formée par Nirinaniaina Lalatiana Saholy alias « Tita », Nomenjanahary Fanantenana Ravomanana, Miary Hasina Malalaharison et Judicaël Andrianarimalala.

Madagascar est classé 10e derrière la Belgique, le Cambodge, l'Autriche, la Suède, l'Espagne, la Thaïlande, l'Allemagne, France 2 et la Malaisie à l'issue des trois tours d'hier. Les tours 4 et 5 auront lieu ce samedi, suivis des huitièmes et des quarts de finale. Les demi-finales et la finale se tiendront dimanche.