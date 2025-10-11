Madagascar: Athlétisme - Manohisoa Anjaratiana rêve des Jeux Olympiques

Jeune et pétillante, la collégienne d'Ambatondrazaka trace déjà sa voie sur les pistes. Entre passion héritée du père et rêves d'Olympisme, Manohisoa Anjaratiana incarne la relève du sprint malgache.

Du haut de ses 15 ans, Manohisoa Anjaratiana représente l'avenir de l'athlétisme de la région Alaotra-Mangoro. Elle court avec la fougue et la détermination d'une future grande. Spécialiste du 100 m (12"62) et du 200 m (25"), la jeune sprinteuse d'Ambatondrazaka impressionne par sa régularité et sa maturité. Élève studieuse et athlète appliquée, elle s'est rapidement distinguée par ses performances sur les pistes scolaires avant de rejoindre les compétitions nationales.

Cette année, la collégienne a connu deux expériences décisives : sa participation aux Jeux de la CJSOI aux Seychelles, où elle a franchi 4,97 m en longueur, puis un stage de perfectionnement à Dakar début octobre. Deux premières sorties à l'étranger qui ont aiguisé son envie d'aller plus loin.

« Courir sur la scène internationale en défendant les couleurs de Madagascar, c'est mon rêve. Mon objectif ultime, ce sont les Jeux olympiques. Ce ne sera pas facile, mais j'ai tout mon temps pour me préparer. Il faut travailler dur », confie-t-elle avec un sourire timide.

Inspirée par la sprinteuse malgache Claudine Nomenjanahary, Manohisoa Anjaratiana suit les traces de son père, ancien athlète, qui l'a initiée à la course.

« À l'école, j'ai toujours été la plus rapide pendant les cours d'EPS. Alors je me suis dit : pourquoi ne pas m'investir un peu plus ? Et maintenant, j'y suis et je vise loin », raconte-t-elle.

Grâce à l'athlétisme, elle a déjà vu d'autres horizons et ne compte pas s'arrêter là. Ses foulées rapides, pleines d'espoir et de jeunesse, symbolisent la promesse d'une nouvelle ère pour le sprint malgache.