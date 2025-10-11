Madagascar: Mahajanga - Les enseignants du lycée technique et Philibert Tsiranana en grève

À Mahajanga, les enseignants des lycées publics sont en grève pour de meilleures conditions salariales. Le mouvement se poursuivra tant que leurs revendications ne seront pas satisfaites.

Les récentes déclarations des enseignants des établissements publics gagnent du terrain à Mahajanga.

Ceux des lycées technique et professionnel d'Antsahavaky ainsi que du lycée Philibert Tsiranana de Mangarivotra ont entamé une grève depuis hier.

Au lycée Philibert Tsiranana, les cours ont été interrompus à 10 h 30 et les élèves ont été renvoyés chez eux.

Le coordonnateur du Syndicat des enseignants de Madagascar (Sempama) Boeny a souligné qu'ils sont solidaires avec la manifestation dans tout Madagascar. Parmi les revendications figurent l'avancement automatique et la mise à jour des bons de caisse, ainsi que l'allocation familiale, qui est actuellement de 940 ariary et doit être augmentée à cent mille ariary par enfant.

« Nous exigeons que la grille salariale soit révisée. L'indemnité de logement, actuellement fixée à quatorze mille ariary, est dérisoire. Nous réclamons qu'elle soit augmentée à trois cent mille ariary. Le système éducatif doit être dépolitisé pour éviter que des députés ne s'immiscent dans l'éducation. Les personnes maîtrisant le secteur éducatif seront les seules acceptées dans le milieu. Nous serons présents tous les jours durant la grève au lycée, toutefois », a déclaré le coordonnateur.

Le lycée technique et professionnel de Mahajanga est également en grève depuis hier.

Augmentation

Pour eux, l'augmentation de toutes les indemnités suivant la situation actuelle fait partie de leurs revendications, ainsi que l'augmentation du poste budgétaire consacré à l'enseignement technique.

Ils exigent également le règlement des arriérés, notamment les vacations liées aux examens du BEPC et du CEPE depuis 2022, ainsi que le paiement des frais d'intégration et d'installation.

Selon le syndicat, les cours dans la région Boeny resteront suspendus jusqu'à la satisfaction complète de leurs revendications.