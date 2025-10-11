Tunisie: Médecins spécialistes en gériatrie - La première promotion sortira en décembre 2025

Le médecin Imen Ksentini, présidente de l'Association tunisienne de gériatrie et de sciences du vieillissement, a déclaré à Mosaique, ce samedi 11 octobre 2025, en marge de la tenue du quatrième congrès de l'association, que la dernière rencontre entre les représentants de l'association et le ministre de la Santé a abouti à toutes les modifications nécessaires pour créer la spécialité de gériatre.

Mme Ksentini a révélé que la première promotion de médecins spécialistes en gériatrie sortira en décembre 2025, parmi les médecins résidents.

Dans la même déclaration, la Docteure Ksentini a souligné la nécessité de prendre soin des personnes âgées en privilégiant la prévention plutôt que le traitement. Elle a appelé à la nécessité de pratiquer toute activité physique et d'effectuer un dépistage précoce de plusieurs maladies comme Alzheimer, Parkinson, ainsi que les maladies cardiovasculaires.

La même interlocutrice a également appelé à la nécessité de rappeler aux personnes âgées de se faire vacciner contre la grippe saisonnière, et a ajouté : « La vaccination contre la grippe saisonnière permet d'éviter l'aggravation de la santé de la personne âgée et son hospitalisation en réanimation en cas de complications, tout en épargnant à la famille beaucoup d'inquiétude concernant la santé de leur aîné. »