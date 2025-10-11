Tunisie: Et si votre matin tenait la solution à vos problèmes digestifs ?

Souffrir chaque matin de constipation ou de ballonnements n'est pas une fatalité. Selon une étude indienne relayée par le Times of India, de simples ajustements dans la routine matinale peuvent transformer le confort digestif et mettre fin à ces désagréments.

Les chercheurs soulignent d'abord l'importance de boire de l'eau avant toute autre chose. Au réveil, le système digestif fonctionne comme une éponge sèche : il a besoin d'eau pour s'activer. Boire un grand verre d'eau tiède ou à température ambiante avant le premier café aide à ramollir les selles, stimuler les intestins et réduire la constipation. L'ajout d'un peu de jus de citron favorise par ailleurs la digestion de façon naturelle.

L'activité physique, même minime, joue également un rôle essentiel. Cinq minutes de mouvement, qu'il s'agisse d'étirements, de yoga ou d'une simple marche dans la chambre, suffisent à stimuler les contractions intestinales et à relancer le transit.

Un autre facteur clé est le petit-déjeuner. Trop souvent négligé, il est pourtant crucial pour ceux qui souffrent de constipation. Un repas équilibré et riche en fibres augmente le volume des selles et facilite leur évacuation. Les flocons d'avoine accompagnés de fruits rouges et de graines de chia, le pain complet avec de l'avocat ou un smoothie à base d'épinards, de banane et de graines de lin constituent d'excellentes options. À l'inverse, les aliments gras et lourds ralentissent la digestion et accentuent les ballonnements.

Il est aussi essentiel de ne pas ignorer l'envie d'aller aux toilettes. Le côlon est particulièrement actif le matin, et repousser ce moment souvent à cause de la précipitation ou de la distraction peut entraîner le corps à retenir les selles, aggravant ainsi la constipation. Prendre dix minutes de calme chaque matin pour aller aux toilettes sans stress est un geste simple mais bénéfique.

Les chercheurs recommandent en outre de limiter les boissons gazeuses, qui favorisent la rétention de gaz et accentuent les sensations de gonflement. L'eau plate, les tisanes ou l'eau citronnée tiède sont de bien meilleures alliées pour commencer la journée.

Enfin, le stress matinal a un impact direct sur le fonctionnement intestinal. Se lever précipitamment, négliger le petit-déjeuner ou affronter la circulation en état de tension maintient le corps en mode « alerte », bloquant la digestion. Pour un matin plus serein, il suffit parfois de respirer profondément quelques instants avant de se lever, de noter quelques pensées dans un carnet ou simplement d'éviter les nouvelles anxiogènes dès le réveil.

Ainsi, ces petits gestes du quotidien, faciles à adopter, peuvent suffire à rétablir l'équilibre intestinal et à commencer la journée le ventre léger et l'esprit apaisé.