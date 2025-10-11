Tunisie: Le ministère de l'Énergie et le Cluster Mecatronic Tunisie accélèrent la transition vers la mobilité électrique

Le Secrétaire d'État chargé de la transition énergétique, Wael Chouchane, a présidé vendredi 10 octobre, au siège du ministère, une séance de travail consacrée à la promotion de la mobilité électrique et de la micro-mobilité en Tunisie.

Cette rencontre s'est tenue en présence de représentants du Cluster Mecatronic Tunisie, de Hichem Turki, Directeur général du pôle de développement Novation City de Sousse, de Nafeh Baccari, Directeur général de l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie (ANME), ainsi que de Fathi Sehlawi, Directeur général des industries manufacturières.

Les participants ont examiné plusieurs projets innovants relatifs à la mobilité électrique, aux composants de véhicules électriques et aux solutions de production énergétique durable.

Le Secrétaire d'État a mis en avant les orientations stratégiques du ministère, qui visent à : finaliser le cadre législatif encadrant la mobilité électrique, encourager la fabrication locale de composants pour les véhicules électriques et promouvoir la conversion énergétique des usages industriels afin de renforcer la compétitivité du secteur.

Le Cluster Mecatronic Tunisie regroupe 75 entreprises industrielles opérant dans les domaines de la mécanique, de l'électricité, de l'électronique, de la métallurgie, du plastique et des technologies de l'information.

Le groupement oeuvre à stimuler l'innovation collaborative et à renforcer les synergies entre industriels, chercheurs et centres technologiques, en particulier dans les secteurs de l'électronique, de la micro-mobilité et des semi-conducteurs.