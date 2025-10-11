Tunisie: La BNA recrute dans plusieurs spécialités

11 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La Banque Nationale Agricole (BNA) a annoncé l'ouverture d'un concours externe complémentaire de recrutement au titre de l'année 2024, portant sur 22 postes dans divers domaines de spécialisation.

Ce concours vise à répondre aux besoins du siège de la banque, selon les profils détaillés dans l'avis officiel publié sur le site de la BNA.

Les candidats intéressés, remplissant les conditions de participation fixées par l'établissement, doivent soumettre leur candidature en ligne exclusivement via la rubrique "Recrutement" du site officiel

La période d'inscription est ouverte du 6 octobre 2025 jusqu'au 24 octobre 2025 à minuit, délai de rigueur. Passé ce délai, aucune candidature ne sera acceptée.

Les détails relatifs aux conditions de participation, aux profils recherchés ainsi qu'au déroulement du concours sont disponibles dans l'avis complet consultable

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de renforcement des compétences humaines de la BNA, qui poursuit la modernisation de ses services et le développement de ses activités à travers le recrutement de profils qualifiés dans les domaines de la finance, de la gestion, de l'informatique, du droit et de l'administration.

Lire l'article original sur La Presse.

