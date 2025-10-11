Tunisie: Le pays reçoit en Italie le prix international 'One Health Award 2025'

La Tunisie a été honorée du "One Health Award 2025", une prestigieuse distinction internationale récompensant les pays engagés dans la promotion du concept "Une seule santé" (One Health), qui relie la santé humaine, animale et environnementale.

La cérémonie s'est tenue ce vendredi 10 octobre à l'Institut de Teramo en Italie, où le ministre tunisien de la Santé, Dr Mustapha Ferjani, a officiellement reçu le prix au nom du gouvernement tunisien.

Cette récompense vient saluer le rôle pionnier de la Tunisie dans la mise en oeuvre de cette approche intégrée, reconnue par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la FAO et l'Organisation mondiale de la santé animale (WOAH). Elle vise à renforcer la collaboration entre les secteurs de la santé publique, de la médecine vétérinaire et de la protection de l'environnement, afin de mieux prévenir les crises sanitaires et les zoonoses.

Un engagement présidentiel pour le droit à la santé

Le "One Health Award 2025" couronne également la vision du président de la République, Kaïs Saïed, qui oeuvre à consacrer le droit constitutionnel à la santé pour tous, en l'inscrivant au coeur du modèle social tunisien.

Selon le communiqué du ministère de la Santé, cette distinction traduit la reconnaissance internationale de la Tunisie pour sa politique cohérente et inclusive en matière de santé publique, considérée non seulement comme un droit fondamental, mais aussi comme une valeur humaine universelle et un pilier du développement durable.

"Il n'est plus possible de séparer la santé de l'homme de celle de l'animal et de la sécurité de notre environnement", a déclaré le Dr Mustapha Ferjani dans son allocution à Teramo.

Le ministre a aussi tenu à souligner que ce succès est avant tout le fruit d'un effort collectif réunissant les compétences nationales, les institutions sanitaires, les chercheurs et les partenaires internationaux.

"Cette reconnaissance appartient à toute la Tunisie, à ses médecins, ses vétérinaires, ses chercheurs, ses institutions et à chaque citoyen engagé pour un avenir plus sain", a-t-il affirmé.

Pour rappel, l'approche "One Health" adoptée par la Tunisie s'inscrit dans un cadre global de gouvernance sanitaire visant à anticiper les crises, protéger la biodiversité et promouvoir la sécurité alimentaire.

Cette distinction internationale renforce la position de la Tunisie comme acteur crédible et engagé sur la scène sanitaire mondiale, à travers une politique qui considère que la santé est un droit, et non un privilège.