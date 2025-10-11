Tunisie: Ports tunisiens - La STAM se dote de trois nouveaux Reach Stackers pour 3,5 millions de dinars

La Société tunisienne d'acconage et de manutention (STAM) a annoncé avoir reçu de nouveaux équipements de chargement, dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme d'investissement pour l'année 2024.

Selon un communiqué publié sur sa page officielle, la STAM a pris livraison de trois chariots de manutention de conteneurs (Reach Stackers), d'une capacité de 45 tonnes chacun, fournis par le constructeur SANY, pour un montant total de 3,5 millions de dinars.

Cet investissement s'inscrit dans un programme global évalué à 46 millions de dinars, consacré à l'acquisition d'équipements modernes destinés à renforcer la flotte de la société et à améliorer la performance logistique dans les ports tunisiens.

Ces nouveaux engins permettront, selon la STAM, d'optimiser les opérations de chargement et de déchargement dans les ports commerciaux du pays et d'accroître la compétitivité du secteur portuaire tunisien.

La société souligne que ces investissements visent également à répondre aux besoins croissants du trafic maritime et à moderniser ses infrastructures, dans le cadre d'une stratégie nationale de développement portuaire.