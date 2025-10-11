Tunisie: L'ambassade de France au pays explique ce qui change pour les voyageurs à partir du 12 octobre

L'ambassade de France en Tunisie a rappelé, dans un communiqué publié vendredi soir 10 octobre 2025 sur sa page officielle Facebook, la mise en oeuvre progressive à partir du 12 octobre 2025 du système européen d'entrée/sortie (EES), un dispositif numérique qui transformera les modalités de passage aux frontières extérieures de l'espace Schengen.

Ce nouveau système électronique, conçu par l'Union européenne, vise à rendre les contrôles frontaliers plus rapides, plus sûrs et plus automatisés pour les voyageurs provenant de pays tiers, c'est-à-dire non membres de l'Union européenne ni de l'espace Schengen.

L'ambassade rappelle que le système EES remplacera le traditionnel tamponnage manuel des passeports par un enregistrement électronique automatique. À chaque passage de frontière, les données relatives à la date, au lieu d'entrée ou de sortie et à la durée autorisée du séjour seront enregistrées et conservées dans une base de données européenne sécurisée.

Ce dispositif permettra également de mieux suivre les séjours de courte durée, notamment les séjours de 90 jours maximum sur une période de 180 jours autorisés pour les ressortissants de pays tiers.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'ambassade précise que les voyageurs n'auront aucune démarche à effectuer ni formulaire à remplir : les informations seront collectées automatiquement au moment du contrôle aux frontières.

Dans ce même cadre, il est à rappeler que le système EES s'inscrit dans une stratégie européenne plus large visant à moderniser la gestion des frontières extérieures et à renforcer la sécurité au sein de l'espace Schengen.

Selon la Commission européenne, ce dispositif doit permettre de mieux détecter les dépassements de séjour, de prévenir les fraudes liées à l'identité ou aux documents, et de faciliter les contrôles pour les voyageurs fréquents.

Les autorités européennes assurent que la mise en oeuvre de l'EES se fera progressivement, afin de garantir une adaptation fluide des aéroports, ports et points de passage terrestres.

Pour les citoyens tunisiens voyageant vers l'Europe, cette réforme ne modifie pas les conditions d'obtention du visa Schengen, mais change les procédures de contrôle à l'arrivée et au départ.

Les voyageurs sont invités à vérifier les informations officielles avant leur départ et à consulter le site européen dédié

L'ambassade de France en Tunisie souligne que cette innovation vise à simplifier les déplacements tout en garantissant un haut niveau de sécurité, en cohérence avec les standards européens de protection des données personnelles.

Il est aussi important de souligner que l'entrée en vigueur de l'EES précède la mise en place prévue en 2026 du système européen d'autorisation de voyage (ETIAS), qui exigera des ressortissants de pays tiers exemptés de visa de demander une autorisation électronique avant leur départ.