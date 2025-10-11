Afrique: Après la qualification, Sami Trabelsi veut améliorer le classement FIFA

Après la large victoire de la Tunisie face à Sao Tomé-et-Principe (6-0), vendredi soir au stade Hamadi-Agrebi de Radès, dans le cadre de la 9e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 (Groupe H), le sélectionneur national Sami Trabelsi a salué la discipline tactique et l'engagement de ses joueurs, tout en soulignant les axes d'amélioration en vue des prochaines échéances.

"Je tiens à remercier mes joueurs pour leur discipline tactique et leur engagement, même si nous avons manqué de solutions pendant la première partie de la première mi-temps", a déclaré Trabelsi à l'issue de la rencontre.

Déjà qualifiée pour le Mondial depuis la journée précédente, la Tunisie aborde désormais cette fin de campagne avec un objectif clair : améliorer son classement FIFA.

"Après avoir validé notre qualification, l'amélioration de notre classement mondial est désormais notre priorité. C'est pourquoi nous tenons à remporter nos prochains matchs, notamment celui de lundi face à la Namibie", a précisé le sélectionneur.

Sami Trabelsi a reconnu que la rencontre de vendredi ne représentait pas "un véritable test", en raison de l'écart de niveau entre les deux équipes, tout en mettant en avant les performances encourageantes des jeunes joueurs.

"Elyes Saad, Ismaël Gharbi et Mohamed Belhaj Mahmoud se sont distingués ce soir. J'aurais aimé aussi lancer Moataz Naffati, mais sa blessure avant le match nous a obligés à être prudents", a-t-il ajouté.

Enfin, le technicien tunisien a souligné avoir testé de nouvelles options tactiques, notamment l'utilisation de Mohamed Ali Ben Romdhane comme ailier gauche, dans la perspective des prochaines échéances internationales.