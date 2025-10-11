Tunisie: Monastir - Lancement prochain du projet de protection des plages contre l'érosion marine

Le coût estimé du projet de protection des plages de la ville de Monastir contre l'érosion marine, qui est entré dans la phase d'appel d'offres, s'élève à environ 155 millions de dinars.

Les plages concernées par le projet, qui sera réalisé en trois tranches, s'étendent de l'Oued Hamdoun (à la limite du gouvernorat de Monastir avec le gouvernorat de Sousse) en passant par la plage de Skanes jusqu'à la première plage d'El Karaia. La première tranche mesure environ 3,6 km, depuis l'Oued Hamdoun jusqu'aux plages de la zone touristique.

Le projet de protection repose sur plusieurs composantes, dont les plus importantes sont l'alimentation des plages avec d'importantes quantités de sable marin de qualité, et la mise en place de brise-lames pour réduire la force des courants marins et des vagues qui provoquent l'érosion des côtes.

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une action proactive visant à prévenir l'érosion marine, à préserver les plages pour les générations futures, et à contribuer au développement touristique, économique et social, ainsi qu'à la création d'emplois dans la région.

Ce projet a été au centre d'une séance de travail présidée par Issa (prénom du Gouverneur) le Gouverneur de Monastir, hier jeudi, en présence de toutes les parties concernées, au cours de laquelle il a appelé au démarrage rapide de l'exécution de la première tranche.