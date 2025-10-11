Afrique: Eliminatoires coupe du monde 2026 - groupe H - Tunisie-Sao Tome-Et-Principe (6-0) - Sans le moindre souci...

11 Octobre 2025
La Presse (Tunis)
Par Rafik El Herguem

Une demi-heure de résistance pour l'adversaire, puis l'équipe nationale s'est déchaînée. Un match de réussi, du moins pour le moral.

Ce genre de match sert d'outil pour se rassurer, pour tester des joueurs, pour consolider le moral. Tout cela en même temps. Et l'équipe de Tunisie a prouvé son bon état de santé, c'est une équipe qui a les moyens d'attaquer et de marquer même si l'adversaire est si prenable.

Sao Tomé-Et-Principe n'était pas le genre d'adversaire qui pouvait nous piéger. Son exploit aura été de résister 35' presque en bloquant les issues avec une seule occasion dangereuse (transversale de Hadj Mahmoud). Et puis en quelques minutes, ils ont eu leur Waterloo: Chaouat reprend un centre précis de la droite et ouvre la marque (35'), Saad dribble et enveloppe un beau tir pour doubler la marque (40') et le même reprend un bon centre en retrait de Abdi (44').

Trois buts d'avance, ça pouvait dissiper les doutes de la première demi-heure. Et puis en seconde mi-temps, Ismail Gharbi alourdit la note à la 46', avant que Ben Romdhane n'inscrive le 5e but sur penalty à la 68' et le 6e but à la 91'. Que peut-on retenir de ce match facile ? D'abord, l'équipe nationale a pris le match au sérieux. Tant mieux.

Deux, une bonne conduite offensive dans l'ensemble, et puis l'aisance d'Ismail Gharbi qui prend de plus en plus la confiance qu'il faut. Il a mis un grand impact hier avec ses mouvements et ses passes à ras de terre précises. C'est bon pour le moral du groupe, en attendant les choses sérieuses en coupe arabe et à la CAN. Dernier match lundi prochain face à la Namibie.

Equipe de Tunisie

Dahmen-Valery-Abdi-Valery-Meriah-Skhiri (Mejbri)-Hadj Mahmoud (Idouni)-Gharbi-Sliti (Ben Romdhane)-Saad(Ltaief)-Chaouat(Mastouri)

