La cérémonie officielle de passation de service au ministère de la Défense nationale s'est tenue le jeudi 9 octobre 2025 à Ampahibe. Le général de division Deramasinjaka Manantsoa Rakotoarivelo a pris ses fonctions en remplacement du général Lala Monja Sahivelo.

Dans son allocution, le nouveau ministre de la Défense nationale, le général Deramasinjaka Rakotoarivelo, a lancé un appel solennel à l'unité et à la discipline au sein des forces armées. Il a rappelé que « l'armée vient du peuple et doit se tenir à ses côtés pour le protéger, aussi bien en ville qu'en milieu rural, face aux menaces multiformes ». Il a également insisté sur la nécessité d'une coopération étroite entre les forces de défense et de sécurité, soulignant qu'elles forment « un ensemble uni et indivisible ».

Le nouveau ministre des Forces armées a exhorté les militaires à garder leur calme et leur cohésion durant cette période délicate, en évitant toute division interne. « L'armée malgache doit rester une et indivisible, fidèle à la loi et à la discipline », a-t-il affirmé.

L'événement s'est déroulé en présence du ministre de la Sécurité publique, le contrôleur général de police Mandimbin'ny Aina Randriambelo, et du ministre délégué chargé de la gendarmerie nationale, le général Andry Rakotondrazaka. Plusieurs hauts responsables du ministère des Forces armées, de l'état-major général des armées et des trois états-majors des forces armées ont également honoré la cérémonie de leur présence.