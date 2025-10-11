Madagascar: Droits de l'homme - Les Nations Unies exhortent les forces de sécurité à la retenue

11 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Rija R.

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a exprimé hier vendredi de vives inquiétudes face à la poursuite des répressions exercées contre des manifestants à Madagascar, notamment dans la capitale, Antananarivo.

« Nous recevons des rapports préoccupants faisant état de violences continues contre les manifestants de la part de la gendarmerie, en particulier à Antananarivo », a déclaré Volker Türk dans un communiqué diffusé par son bureau.

Le responsable onusien a une nouvelle fois appelé les forces de sécurité malgaches à faire preuve de retenue et à respecter les libertés fondamentales. « J'exhorte les forces de sécurité à s'abstenir de tout usage excessif ou inutile de la force et à garantir les droits à la liberté d'association et de réunion pacifique », a-t-il souligné.

Cette réaction intervient dans un contexte de tension croissante dans la capitale, où plusieurs rassemblements du mouvement Gen Z ont récemment été dispersés par les éléments de l'État-major mixte opérationnel (Emmo).

L'appel du Haut-Commissaire s'ajoute à ceux de plusieurs chancelleries étrangères et organisations internationales qui exhortent les autorités malgaches à privilégier le dialogue et à garantir le respect des droits civiques. Selon l'ONU, la liberté d'expression et de manifestation pacifique constitue « un pilier essentiel de toute société démocratique ».

