Madagascar: Midirama - Un chef de l'État louvoyant entre un désir de repentance et le souci de rétablir l'ordre

La crise qui s'est installée depuis une quinzaine de jours n'est pour le moment pas prête d'être désamorcée. Elle venait de loin et devait éclater un jour ou l'autre. Le pouvoir s'est contenté de laisser traîner les choses durant toutes ces années, rassurée par la passivité des Malgaches.

Mais cette frustration qui s'est accumulée a fini par les pousser à sortir de leurs gonds. Aujourd'hui, ils veulent un changement radical et mettre fin à tout le laisser aller régnant au sein de l'État. Le mouvement est parti de ces délestages et de ces coupures d'eau incessantes, mais il a permis de mettre à jour tous les dysfonctionnements d'un pouvoir complètement gangréné par la corruption et refusant toute liberté d'expression.

Les trois conseillers municipaux Baba, Clémence et Lily qui ont lancé le mouvement ont été arrêtés de façon très brutale et les jeunes de GEN-Z qui ont pris le relais ont réveillé la fièvre revendicative de toute la population. Depuis, les manifestations sont allés crescendo malgré les efforts des forces de l'ordre pour mater cette vague de contestation. Le chef de l'État, de retour des États-Unis, a réagi.

Il a tenté de reprendre la main. Il a tout de suite limogé le ministre de l'Énergie et de l'Eau, puis il a fait de même avec le Premier ministre et son gouvernement. Ses excuses publiques et son acte de repentance pour les nombreuses erreurs commises durant ses mandats n'ont pas réussi à convaincre les manifestants demandant sa démission. Le rétablissement de l'ordre dans le pays a continué avec la présence massive des forces de l'ordre dans la capitale et dans les autres villes du pays.

Dans le même temps, l'organisation d'une réunion des forces vives de la nation à Iavoloha n'a pas permis au président de la République de faire baisser la tension. Une partie de l'opinion a critiqué ce qu'elle a appelé du « cinéma ». Et pourtant, certains intervenants n'ont pas épargné le président Andry Rajoelina lors de leur prise de parole, lui rappelant toutes les promesses non tenues durant ces nombreuses années.

La contestation a repris de plus belle et avec elle, l'utilisation massive des grenades lacrymogènes par les forces de gendarmerie. Ce sont tous les secteurs de la société qui ont décidé de pointer du doigt tous les maux dont ils souffrent. Le dialogue entre le pouvoir et la population n'a pas encore véritablement commencé, l'arrêt de l'utilisation de la force pour réprimer les manifestations étant un préalable qui a été posé.

Le prix Nobel de la paix tant convoité par Donald Trump a été attribué à l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado qui a été couronnée pour son combat en faveur « d'une transition juste et pacifique d'une dictature à la démocratie ». Cette cofondatrice du mouvement Sumate a tenté de destituer le président Emilio Chavez alors qu'elle avait été empêchée de se présenter à l'élection présidentielle. Elle a été contrainte de vivre dans la clandestinité.

La nouvelle qui a fait grand bruit mercredi dernier est l'annonce par le président Donald Trump de la prochaine signature d'un accord entre Israël et le Hamas, mettant fin aux hostilités entre les deux belligérants.

Il mettra ainsi fin à un conflit meurtrier de deux ans qui a commencé par le meurtre de 1 200 Israëliens lors de l'assaut du 7 octobre dans le sud de l'État hébreu et qui a entraîné la riposte de Tsahal. Ses actions offensives ont fait jusqu'à aujourd'hui 63 000 victimes palestiniennes. Les condamnations de la communauté internationale à propos de l'acharnement d'Israël à détruire le mouvement palestinien et de sa volonté d'occuper tout le territoire de Gaza n'ont pas dissuadé Benyamin Netanyahou et son gouvernement.

Les deux camps ont donc été persuadés par le président américain de cesser les hostilités. Le plan de paix prévoit une libération des otages israéliens et celle de prisonniers palestiniens dans les geôles israéliennes. Un cessez-le-feu va tout de suite prendre effet. Le président américain pensait pouvoir obtenir le prix Nobel de la paix à la clé, mais le comité du prix a préféré l'attribuer à une combattante des droits civiques qui a déjà aussi obtenu le prix Sakharov distinguant les défenseurs des droits humains.

Les frappes massives russes contre l'Ukraine continuent, privant des milliers d'habitants d'électricité, mais elles ne semblent pas affaiblir la résilience ukrainienne. Donald Trump a affirmé qu'il voulait augmenter la pression sur le Kremlin.

La France est en train de vivre l'une des plus graves crises politiques de la Vème République. Le président Emmanuel Macron essaie de trouver un chef de gouvernement capable de la résoudre après la démission de son quatrième Premier ministre depuis la dissolution de l'Assemblée nationale. Il a reçu hier les dirigeants des partis du bloc central, n'invitant ni le RN ni LFI.

Madagascar n'a pas encore retrouvé la stabilité nécessaire pour entamer un redémarrage de la vie nationale. Le président de la République est en train de reprendre tout doucement la main avec l'aide des ministres chargés de la sécurité publique. Il a adopté un discours de conciliation pour faire baisser la tension, mais il veut en même temps désamorcer une contestation toujours aussi vive. Il louvoie entre un désir de repentance et le souci de rétablir l'ordre.