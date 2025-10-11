Madagascar: Grossesses adolescentes - 30% des décès maternels concernés

Les grossesses précoces, un fléau silencieux à Madagascar. À l'occasion de la Journée internationale de la fille, célébrée ce 11 octobre, les projecteurs se tournent une fois de plus sur les défis majeurs auxquels sont confrontées les jeunes filles à Madagascar.

Parmi eux, les grossesses précoces restent particulièrement préoccupantes. Selon les données officielles, les grossesses adolescentes représenteraient près de 30% des décès maternels dans le pays.

Une réalité alarmante qui révèle à la fois des lacunes en matière d'éducation sexuelle, d'accès aux services de santé reproductive et de protection des droits des adolescentes. Nombreuses sont les jeunes filles contraintes d'abandonner l'école à la suite d'une grossesse non désirée, brisant ainsi leur parcours éducatif et limitant leurs perspectives d'avenir.

Cette situation touche davantage les zones rurales, où les tabous culturels, la pauvreté et le manque d'informations rendent les adolescentes encore plus vulnérables. Les autorités, en partenariat avec les organisations de la société civile, appellent à renforcer les actions de sensibilisation et à promouvoir l'éducation complète à la sexualité dès le plus jeune âge.

La mise en place de services de santé adaptés aux jeunes, confidentiels et accessibles, est également une priorité. En cette journée symbolique, la voix des jeunes filles mérite d'être entendue. Elles réclament un avenir où elles pourront grandir, s'instruire et faire des choix éclairés pour leur santé, leur corps et leur avenir. Car protéger les filles, c'est aussi investir dans le développement durable du pays.