Afrique: Éliminatoires mondiales 2026 - Les Barea en quête d'une deuxième chance face aux Maliens

Les Barea de Madagascar jouent leur destin face aux Aigles du Mali au stade du 26 Mars, à Bamako, ce dimanche 12 octobre à 22h00, heure malgache. Deuxièmes du groupe I avec 19 points, les protégés de Corentin Martins visent une victoire cruciale pour sécuriser une place en barrage, dernier sésame vers la Coupe du Monde 2026.

Dans un ultime effort pour décrocher un ticket pour la Coupe du Monde 2026, les Barea de Madagascar s'apprêtent à défier les Aigles du Mali, demain au stade du 26 Mars, à Bamako, lors de la dixième et dernière journée des éliminatoires zone Afrique.

À 22h00, heure malgache, les hommes de Corentin Martins joueront leur va-tout pour conserver leur deuxième place dans le groupe I et s'assurer une place parmi les quatre meilleurs deuxièmes, synonyme de barrage. Avec 19 points (+8), Madagascar occupe la deuxième place du groupe I, derrière le Ghana (22 points, +16), déjà virtuellement qualifié pour sa cinquième Coupe du Monde.

Pour espérer doubler les Black Stars et arracher une qualification directe, les Barea doivent non seulement battre le Mali par au moins quatre buts d'écart, mais aussi compter sur une lourde défaite du Ghana face aux Comores à Accra, avec le même écart de buts. Une mission quasi impossible, tant les Ghanéens semblent intouchables. Cependant, l'objectif réaliste pour Madagascar reste de sécuriser sa deuxième place, qui garantit un accès au barrage de la zone Afrique.

Barrages

ans la zone CAF, les quatre meilleurs deuxièmes des groupes disputeront un deuxième tour qualificatif composé de deux demi-finales et une finale, chacune sur un match unique. Le vainqueur de ce barrage africain représentera la CAF au Tournoi de barrage de la FIFA, prévu du 23 au 31 mars 2026.

Ce tournoi réunira six équipes : deux de la CONCACAF, une de l'AFC, une de la CAF, une de la CONMEBOL (Bolivie) et une de l'OFC (Nouvelle-Calédonie), pour seulement deux billets pour la Coupe du Monde 2026, organisée au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Les quatre équipes les moins bien classées au classement FIFA s'affronteront en demi-finales, tandis que les deux mieux classées accéderont directement à la finale. Les deux vainqueurs décrocheront leur place pour le Mondial. Portés par leur dynamique et leur ambition, les Barea savent que ce choc à Bamako est une opportunité unique pour écrire une nouvelle page de l'histoire.