Madagascar: Trail - Sidonie Randrianarivelo, l'espoir de Fanalamanga au Grand

À quelques jours du coup d'envoi du Grand Raid 2025, qui se tiendra du 16 au 19 octobre à La Réunion, les projecteurs se tournent vers Sidonie Randrianarivelo, la talentueuse traileuse de l'AS Fanalamanga. Cette athlète malgache, portée par l'association réunionnaise Tanora Ti Trail (TTT974), s'apprête à relever un défi de taille : l'épreuve des Mascareignes, un trail exigeant de 70 km. Ce samedi, elle quittera Madagascar pour rejoindre l'île intense, avec un objectif clair : viser la plus haute marche du podium.

Hier, à Nanisana, l'AS Fanalamanga a présenté Sidonie Randrianarivelo devant la presse, mettant en lumière son parcours et son ambition. « Je suis fière et heureuse d'avoir reçu cette invitation pour participer au Grand Raid à La Réunion. Je suis prête à relever ce défi, car cela fait plus de six mois que je me prépare pour cette course avec l'objectif de monter sur la plus haute marche du podium », a déclaré Sidonie, rayonnante de détermination.

Elle n'a pas manqué de remercier son club, son coach, le directeur général d'AS Fanalamanga, ainsi que les sponsors qui la soutiennent dans cette aventure. Sidonie n'est pas seule dans cette aventure.

Grâce à l'engagement de l'association Tanora Ti Trail (TTT974), trois autres traileuses malgaches talentueuses mais moins favorisées : Miora Razanakolona (USA), Rindra Randrianantoanina (USA) et Nambinintsoa Ravoarisoa (Akamasoa), auront également l'opportunité de fouler les sentiers réunionnais. TTT974, une association à but non lucratif, s'est donnée pour mission de promouvoir et d'accompagner les jeunes sportives malgaches, leur offrant une chance unique de briller sur la scène internationale.

Un tremplin pour les champions

L'AS Fanalamanga, club de Sidonie, joue un rôle clé dans cette aventure. Sous l'impulsion de son directeur général, Arlème Rabevahiny, le club s'engage activement dans la promotion du sport à Madagascar. Outre le trail, Fanalamanga soutient des disciplines variées telles que le football, l'athlétisme, la pétanque ou encore le tennis de table.

« La société Fanalamanga motive ses athlètes et promeut le sport. Plusieurs de nos athlètes, sacrés champions de Madagascar, ont été intégrés comme salariés au sein de la société », explique Blandin Rivosoloniaina, coordonnateur général du sport au sein de Fanalamanga.

Pour soutenir Sidonie dans son périple réunionnais, le club lui a octroyé une allocation de 200 euros, un geste symbolique mais significatif pour accompagner son voyage. Pour Sidonie, la course des Mascareignes représente bien plus qu'une compétition : c'est une opportunité de faire rayonner le talent malgache à l'international.