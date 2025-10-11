Madagascar: « Debout ! » le film malgache qui enchaîne les distinctions en reçoit une nouvelle à Londres

Le court-métrage « Debout ! / StandUp! » de la réalisatrice Felana Rajaonarivelo poursuit sa brillante trajectoire internationale. Après avoir été sélectionné au "London International Pan African Film Festival", prévu en novembre prochain, le film vient tout juste de décrocher un nouveau prix à Londres.

L'oeuvre a reçu une "Honorable Mention" avec mention spéciale du jury dans la catégorie Best Disability Narrative au Wine Dark Short Film Festival London, le premier festival inclusif britannique dédié à la santé mentale, au handicap et à la neuro divergence. Il s'agit donc du troisième festival à Londres auquel « Debout ! » participe cette année.

« Après notre selection officielle à un 2è Festival à Londres cette année, plus précisément, le 29 septembre dernier, au London International Pan African Film Festival, qui sera au mois de novembre prochain, nous sommes tellement ravie de vous partager que nous venons de recevoir un nouveau prix à notre 3è Festival à Londres pour cette année 2025 », exulte Felana Rajaonarivelo.

Co-produit par Canal+ Madagascar et Fireflies Mg, « Debout ! » retrace le parcours de quatre femmes malgaches en situation de handicap, témoignant de leur courage, de leur dignité et de leur détermination à vivre debout, malgré les obstacles.

Déjà récompensé en août dernier au London Indie Film Festival, où il avait remporté cinq distinctions dans plusieurs catégories, ce film engagé confirme son impact social et artistique bien au-delà des frontières malgaches.

Avec ce nouveau prix, Felana Rajaonarivelo s'impose comme l'une des voix montantes du cinéma africain inclusif, portant haut les valeurs d'espoir, de résilience et de visibilité pour les personnes en situation de handicap.

Si le film bénéficie d'une visibilité grandiose à l'international, la réalisatrice promet des projections locales ultérieurement.

« Debout ! » un film à suivre, et un message universel : la force de se relever, encore et toujours.