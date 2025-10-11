Madagascar: Deci-delà

FIFOI : Va pour la 3è édition

Le Festival International du Film de l'Océan Indien (FIFOI) lance les inscriptions pour sa 3e édition. Pour les cinéastes confirmés ou émergents, les compétitions en court métrage fiction et documentaire, ainsi qu'en long métrage documentaire sont ouvertes. Si l'envoi de films a lieu jusqu'au 30 novembre, les films sélectionnés rejoindront la sélection officielle 2025.

À savoir que le festival se tiendra du 4 au 19 avril 2026 à l'île de La Réunion. Le but est de mettre en avant les talents émergents de la zone Océan Indien en matière de cinématographie. Donnant ainsi un espace de rencontres, d'échanges et de networking pour les professionnels du milieu.

AFT Andavamamba : Première édition du « Festival des livres thrillers »

À l'approche d'Halloween, le festival des livres thrillers aura bien lieu. Du 25 au 31 octobre, l'Alliance française d'Andavamamba sera le terrain de jeu des amateurs de frissons et de suspens.

Il y aura du théâtre, une comédie musicale, des animations, des rencontres, du slam débat et des contes pour une semaine pleine de suspens. Le festival est dédié aux amis, aux familles et même aux petits curieux. Les points forts du festival seront assurément les performances de slam poésie et de théâtre radiophonique, et la comédie musicale « Le bal des ombres perdues » jouée par les anciens élèves du Lycée Jules Ferry le clôturera en beauté.