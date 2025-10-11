Madagascar: Faratsiho - Lynchage meurtrier suite à un vol de boeuf

Un vol de boeuf a tragiquement dégénéré en un «fitsaram-bahoaka» ou justice populaire mortelle, dans la commune rurale de Valabetokana, district de Faratsiho, dans la nuit du 9 octobre 2025.

L'un des présumés voleurs a été lynché et tué par la foule avant l'arrivée des forces de gendarmerie, qui ont pu secourir et interpeller deux autres suspects. L'incident a débuté vers 1 heure du matin, lorsqu'un cas de vol discret de boeuf (« halatr'omby soko mangina ») a été signalé dans le fokontany d'Ambarinomby. Les villageois et le comité de vigilance ont immédiatement organisé une traque.

L'enquête menée sur place a rapidement révélé un élément troublant : le voleur présumé n'était autre que le fils du propriétaire du boeuf. Après avoir avoué, il a dénoncé ses complices, menant à l'interpellation musclée de trois individus par les habitants dans le fokontany de Tsiona, commune rurale de Valabetokana.

Une intervention tardive

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce n'est qu'à 20 heures le même jour que le Poste Avancé (PA) de Miandrarivo a reçu un appel signalant une interpellation musclée par la population. Trois gendarmes ont été immédiatement dépêchés sur place. Malheureusement, l'intervention est arrivée trop tard pour l'un des suspects. À l'arrivée des forces de l'ordre, un des présumés voleurs avait déjà succombé à ses blessures, tué par la foule.

Deux autres individus, âgés de 19 et 17 ans, ont été retrouvés gravement blessés et placés sous la protection de la gendarmerie. Le fils du propriétaire, quant à lui, a profité du chaos pour s'échapper. Avant l'arrivée des gendarmes, les deux suspects secourus avaient pu indiquer l'endroit où ils avaient laissé le boeuf, mais celui-ci n'y était plus.

Rappel à la loi

Les deux jeunes hommes blessés ont reçu les premiers soins avant d'être placés en garde à vue au PA de Miandrarivo pour les besoins de l'enquête. La gendarmerie en a profité pour sensibiliser les fokonolona présents, leur rappelant l'illégalité et la gravité du «fitsaram-bahoaka», formellement interdit par la loi. Les autorités ont également insisté sur la nécessité de signaler tout incident, y compris le vol initial de boeuf, dans les plus brefs délais.

Une enquête a été ouverte au niveau du PA de Miandrarivo.