Ile Maurice: Aveux d'un protagoniste décrivant la «route» de la cocaïne

L'enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) et du Pôle anti-corruption (PAC) de Madagascar sur Wendip Appaya et ses connexions a révélé des détails cruciaux. Un témoin clé - dont les aveux ont été consignés par les enquêteurs du PAC - décrit une chaîne d'acheminement de cocaïne reliant Madagascar et Maurice ainsi que des contacts et transactions qui auraient eu lieu entre 2023 et janvier 2024.

Les révélations, rapportées ici telles que présentées aux autorités, décrivent des voyages internationaux, des achats de véhicules et des négociations en mer pour l'importation d'importantes quantités de stupéfiants.

Selon ces aveux, la drogue ciblait principalement un marché «de fête» à Maurice - notamment des soirées privées de type White Party - où la demande pour de la cocaïne serait élevée. Le témoin affirme qu'en 2023, il existait un approvisionnement de «gandia et cocaïne», et que début 2024, un certain DJ mauricien aurait reçu un appartement en récompense ou paiement pour faciliter les opérations.

Le témoin indique également des déplacements aériens et terrestres précis : un vol identifié comme MK288 vers Madagascar, un séjour à l'hôtel Pietra Analakely, la location d'un véhicule et des déplacements entre Antananarivo (Tana), Nosy Bé et Dubaï. Toujours selon ses déclarations, des négociations ont eu lieu en vue d'acheminer la marchandise par bateau - une opération estimée à plusieurs centaines de milliers de dollars.

Le récit fait en outre état d'un épisode survenu lors d'un transport maritime : après une avarie mécanique entre Maurice et La Réunion, l'embarcation aurait dérivé vers Madagascar. Le 21 décembre 2024 à son arrivée à Fort-Dauphin, le témoin affirme que les forces de l'ordre ont interpellé deux ressortissants malgaches en possession d'un paquet. Les contacts et échanges ultérieurs impliqueraient des personnes identifiées dans les aveux comme Benjamin, Lino et des intermédiaires basés en Thaïlande.

D'après la version du témoin, la logistique relative à un envoi particulier aurait été la suivante : Lino et ses acolytes auraient requis 20 kg, Wendip aurait remis 30 kg (à un Malgache) et le reste - environ 7 kg - aurait été conservé par une tierce personne.

Neuf arrestations à Madagascar, plusieurs Mauriciens impliqués

Une opération policière d'envergure menée à Madagascar a conduit au démantèlement d'un réseau international de trafic de drogue impliquant des ressortissants mauriciens et malgaches. Le 1er février 2025, les autorités malgaches ont été alertées sur un groupe soupçonné de s'adonner au trafic de cocaïne dans les régions est et du sud-est de la Grande île. L'enquête a conduit à l'arrestation de Merlin Raoelison à Ampandrana, Antananarivo. Ce dernier a livré les noms de plusieurs complices, dont des Mauriciens.

Les investigations ont révélé que Jean Albert, un Mauricien, et trois Malgaches avaient transporté 60 kg de cocaïne à bord d'un hors-bord depuis le port de Toamasina en direction de Maurice. Le bateau est tombé en panne au large de Mananjary et après 25 jours à la dérive, les trafiquants ont été secourus par un navire qui les a remorqués jusqu'à Fort-Dauphin. De là, ils ont poursuivi leur route par voie terrestre, d'abord, en 4x4 jusqu'à Ambositra, puis, en taxi-brousse vers Antananarivo.

La police a saisi 16,45 kg de drogue.

Le 27 janvier 2025, un autre Mauricien, Jean Noël Ferry, avait été arrêté à l'hôtel Jinhai à Analakely. Quelques jours plus tard, le 8 février, Jean Benjamin Albert et sa compagne, Emmanuella Solomonesitina, ont été interceptés sur la route d'Alasora. La police a découvert 26 paquets de drogue à bord de leur véhicule. Un policier malgache, Dede Mbolatiamanana, a également été appréhendé avec un revolver non chargé et un paquet de cocaïne.

Le 10 février 2025, d'autres arrestations ont suivi à Toamasina, dont celles du Mauricien Jean Marc Édouard et de deux Malgaches, Georges Clément Tsimaniry et Arnauld Christiano. Les analyses effectuées sur les 27 paquets saisis ont confirmé qu'il s'agissait de cocaïne pure.

Au total, neuf personnes ont été interpellées : Jean Benjamin Albert, Jean Noël Ferry, Jean Marc Édouard, Merlin Raoelison, Georges Clément Tsimaniry, Joseph Arnold Christian Tsaboto, Ludo Arisse Beranto, Dede Mbolatiamanana et Emmanuella Jehovanie Solomonesitina.

La police a saisi 16,45 kg de drogue, un revolver et le horsbord utilisé pour le transport. Les suspects ont été déférés devant le Procureur de la République par le PAC d'Antananarivo, avant leur placement en détention à Tsiafahy et à Antanimora.