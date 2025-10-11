Ile Maurice: Chetan Baboolall - «Le projet de loi va transformer le processus par lequel nos praticiens du droit les plus distingués seront reconnus à Maurice»

11 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)

Recevoir le titre de Senior Counsel ou de Senior Attorney est connu sous le nom de Taking Silk (revêtir la soie), car les personnes ainsi nommées portent une robe spéciale devant les tribunaux. Il s'agit d'une tradition qui remonte à plusieurs siècles et qui constitue un puissant symbole de confiance, de respect et d'excellence juridique.

Ce projet vise à mettre en place un comité de recommandation en vertu de cette section. Ce comité sera composé du chef juge en tant que président, du procureur général, du président du Bar Council et du président de la Mauritius Law Society.

La manière dont les Senior Counsel et Senior Attorney sont nommés est très importante, car elle touche à la transparence, à l'équité et à la méritocratie. Ce projet de loi maintient la collaboration entre le pouvoir judiciaire et l'exécutif.

