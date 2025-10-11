Ile Maurice: Paul Bérenger - «Tournons une page, sans humilier personne»

11 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)

C'est d'un ton ferme que le vice-Premier ministre, Paul Bérenger, s'est exprimé. Il a salué une réforme qu'il a qualifiée de «petit chef-d'oeuvre législatif», insistant sur la portée démocratique et transparente de ce texte de loi.

Il a félicité le gouvernement et l'Attorney General pour la présentation de ce projet de loi, soulignant qu'il n'intervient pas de cette façon «à chaque fois qu'un projet de loi est débattu dans cette Chambre». Pour lui, la transformation est majeure. «Avec ce projet de loi, nous passons d'un système arbitraire à un système démocratique et transparent, et cela sans léser ou humilier qui que ce soit. En soi, c'est un exploit.»

Il a relevé qu'il n'y a eu «presque aucune critique depuis lundi», ce qui témoigne, selon lui, d'un large consensus dans la profession légale comme au sein de la classe politique. Il a rappelé que ce texte de loi introduit un Recommendation Panel composé de quatre juges et de trois membres des professions légales, représentant respectivement le barreau et les avoués. Ce panel aura la responsabilité de recommander les noms des futurs Senior Counsel et Senior Attorneys au président de la République.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Paul Bérenger a insisté sur la régularité du mécanisme : le panel devra se réunir au moins tous les trois ans. Le président finalisera les nominations, tout en agissant sous l'autorité générale du Conseil des ministres, conformément à la Constitution. La cheffe juge aura l'obligation de publier la liste officielle dans un délai maximum d'un mois.

S'attardant sur les critères de sélection, il a souligné qu'alors que dans le passé, seule l'ancienneté était prise en compte, ce texte de loi codifie désormais plusieurs critères : compétence, intégrité, contribution au développement du droit et excellence professionnelle, des standards s'inspirant des meilleures pratiques observées dans d'autres juridictions. «Nous avons rempli les omissions de la loi, tranquillement mais efficacement, sans humilier personne. Nous tournons une page et regardons vers l'avenir», a-t-il affirmé.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.