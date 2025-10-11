Ile Maurice: Possible départ du commissaire de police Sooroojebally

Depuis plusieurs jours aux Casernes centrales et les couloirs du pouvoir il se dit que le commissaire de police (CP), Ravin Sooroojebally, pourrait bientôt quitter ses fonctions. Selon certaines sources, son dernier jour à la tête de la force policière serait fixé au 15 octobre. Une date qui, bien qu'aucune confirmation officielle n'ait encore été donnée, alimente de plus en plus les discussions dans les rangs. Des spéculations vont également bon train sur l'identité de son successeur éventuel.

Ravin Sooroojebally a pris ses fonctions de commissaire de police le 15 novembre 2024, soit quelques jours après les élections générales. Sa nomination avait alors mis fin à une période de spéculations, plusieurs noms circulant pour succéder à l'ancien titulaire du poste Anil Kumar Dip. Le Premier ministre avait finalement tranché en faveur de celui qui, pour beaucoup, symbolisait le retour à l'ordre et à la rigueur au sein de l'institution.

Ancien Deputy Commissioner of Police (DCP), Ravin Sooroojebally a pris sa retraite en 2014 après 42 ans de service. Il a occupé plusieurs postes stratégiques, dont ceux de directeur de l'Anti Drug and Smuggling Unit, de responsable de la Very Important Person Security Unit (VIPSU) et de la Counter Terrorism Unit. Son nom est aussi associé à la création de la VIPSU dans les années 1980 et il avait notamment assuré la sécurité lors de la visite historique du pape Jean-Paul II en 1989.

Ce haut gradé a longtemps été reconnu pour ses stratégies innovantes dans la lutte contre le trafic de drogue ainsi que pour sa capacité à imposer la discipline au sein des troupes. Membre du Groupement d'intervention de la police mauricienne dans sa jeunesse, il a gravi tous les échelons grâce à son sens du devoir et sa fermeté.

Toutefois, sa carrière n'a pas été exempte de turbulences. En 2015, à la suite des élections générales, son nom a refait surface dans l'affaire de Roches-Noires, où il a été arrêté et accusé de complot aux côtés de l'ex-DCP Dev Jokhoo et de l'ancien Premier ministre, Navin Ramgoolam. Ces accusations ont porté atteinte à son image, mais la justice a finalement tranché en sa faveur en septembre 2019, rayant définitivement les charges portées contre lui.

Aujourd'hui, alors que son avenir à la tête de la police reste incertain, beaucoup s'interrogent sur les raisons qui pourraient motiver un départ aussi soudain, moins d'un an après sa nomination. S'agit-il d'une décision personnelle, d'une réorganisation à venir au sein de l'institution ou simplement de rumeurs sans fondement ? Contacté pour une réaction, le CP n'a pas souhaité faire de commentaire. Il était, selon nos informations, pris dans des réunions de comités.

Pour sa part, le Deputy Assistant Superintendent of Police Suhail Lidialam, chef de communication de la police, a déclaré : «Nous n'avons aucun détail à ce sujet et ne pouvons faire aucun commentaire.» En attendant une communication officielle, le flou persiste autour de cette possible fin de mandat.