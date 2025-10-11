Ile Maurice: Deux soeurs mauriciennes périssent - Complicité éternelle jusqu'au dernier souffle

Le 24 septembre, un drame s'est produit sur la D158 à Saint Georges-sur-Baulche, près d'Auxerre, en France. Deux véhicules se sont violemment percutés dans un virage, ôtant la vie d'Anne Marilyne Grassy et de Marie Doris Marjory Rivalland, deux soeurs mauriciennes inséparables.

La complicité entre les deux soeurs, si forte dans la vie, a marqué les esprits jusqu'au dernier instant. Famille, amis et proches se sont recueillis ensemble, pleurant la disparition de ces deux femmes unies non seulement par le sang, mais aussi par un amour et une affection mutuelle qui transcendent la vie et la mort.

Les deux soeurs, âgées de 70 et 64 ans, étaient en vacances en France depuis juin pour un séjour de cinq mois, accueillies par le fils de Marilyne, Guillaume. Connues pour leur lien exceptionnel et leur complicité sans faille, elles partageaient tout, des rires aux confidences. Même la mort ne les a séparées que de deux jours, témoignant de ce lien indéfectible.

La famille Rivalland comptait cinq enfants : deux soeurs et trois frères, dont un est décédé pendant la pandémie de Covid-19. Marjory n'était pas mariée et n'avait pas d'enfants tandis que Maryline avait un fils unique, Guillaume, qui vit en France. Chaque année, les soeurs faisaient le voyage pour rendre visite à Guillaume et passer du temps en famille.

À bord de leur véhicule se trouvaient également deux autres personnes, dont la compagne de Guillaume, toujours hospitalisée. Dans un virage près du rondpoint de Villefargeau, leur voiture a été violemment percutée par un autre véhicule. La première soeur a succombé sur le coup tandis que la seconde, grièvement blessée, est décédée deux jours plus tard. Les deux autres occupants ont été hospitalisés dans un état critique.

Les soeurs ont travaillé ensemble pendant plusieurs années et vivaient sous le même toit. Elles partageaient les mêmes valeurs familiales et profitaient pleinement de leur retraite, voyageant chaque année et faisant tout ensemble.

«Elles étaient très complices. J'étais très proche de mes tantes ; cela a été un moment difficile pour moi également», a confié un membre de la famille. Les dépouilles des deux soeurs ont été rapatriées à Maurice pour les funérailles. La veillée mortuaire a eu lieu le mercredi 8 octobre à la chapelle ardente d'Elie and Sons, à Beau-Bassin. Le lendemain, les cercueils ont été conduits à l'église St-Jean à Quatre-Bornes pour la cérémonie religieuse, avant l'inhumation au cimetière de St-Jean.