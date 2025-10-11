Ile Maurice: Pour l'ACIM c'est une hausse injustifiée

L'Association des Consommateurs de l'Île Maurice (ACIM), par la voix de Jayen Chellum, a dénoncé, lors d'une conférence de presse tenue hier, vendredi 10 octobre, «l'augmentation abusive et injustifiée» du prix de certains produits de consommation courante, notamment les dholpuri, roti et légumes. L'association demande également une baisse des prix des produits pétroliers à la pompe.

Selon Jayen Chellum, plusieurs compagnies réalisant un chiffre d'affaires supérieur à Rs 3 millions appliquent des hausses de prix sous de faux prétextes. Il a rappelé que les légumes, frais ou congelés, sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), et qu'il est donc «injustifié pour les commerçants d'augmenter leurs tarifs en évoquant cette taxe. Les consommateurs ne doivent pas accepter de payer une TVA qui n'existe pas», a insisté Jayen Chellum, tout en affirmant que plusieurs produits ont vu leurs coûts de production baisser ces derniers mois.

L'ACIM déplore également la flambée des prix du roti, du dholpuri et d'autres produits à base de farine alors que les matières premières telles que la farine, l'huile et le gaz n'ont connu aucune hausse récente. «Le prix du litre d'huile a même diminué de Rs 12. Le coût de la farine est resté stable à Rs 4,85 le kilo», a fait remarquer Jayen Chellum, qui accuse certains commerçants de «profiter de la situation pour réaliser des marges excessives».

L'association appelle les consommateurs à réagir en cessant d'acheter auprès des établissements qui pratiquent des prix considérés abusifs. «Si vous trouvez un roti ou un dholpuri vendu à un prix exagéré, arrêtez d'en acheter pendant quelques jours. C'est à travers un sacrifice collectif que nous pourrons faire bouger les choses», a-t-il déclaré.

Au-delà des denrées alimentaires, l'ACIM réclame aussi une révision urgente du prix des produits pétroliers. Pour Jayen Chellum, la baisse constante du prix de pétrole sur le marché international n'est pas répercutée à Maurice.

«En août dernier, le prix du carburant n'a pas bougé alors même que le baril est passé de 110 à environ 66 dollars», a-t-il dénoncé. Il a également comparé le prix local de l'essence et du diesel avec celui pratiqué dans plusieurs pays dont l'Australie, le Canada et soulignant que Maurice figure parmi les pays où le carburant est le plus cher par rapport au salaire moyen.

«Un Mauricien gagne en moyenne Rs 43,000, mais paie son litre d'essence à plus de Rs 61, soit plus cher qu'en Australie, où le salaire moyen dépasse Rs 164,000», a-t-il indiqué. L'ACIM a déjà adressé une lettre officielle au ministre du Commerce et de la protection des consommateurs pour réclamer une révision à la baisse du prix des produits pétroliers. «Si le gouvernement ne prend pas de décision rapidement, nous n'excluons pas d'organiser une manifestation, comme par le passé», a averti Jayen Chellum.

L'association prévoit de poursuivre sa campagne de sensibilisation sur le coût de la vie et d'engager des discussions avec plusieurs ministères, dont celui de la Santé, afin d'aborder la question de la taxation de certains produits et ses répercussions sur les ménages. «La population ne peut plus supporter cette situation. Il est temps d'agir», a conclu Jayen Chellum.