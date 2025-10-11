Ile Maurice: Raj Pentiah - «Plus de clarté dans les nominations»

11 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)

Le ministre de la Fonction publique, Raj Pentiah, ancien magistrat, a défendu cette réforme présentée comme une étape essentielle vers plus de clarté et d'impartialité dans la nomination des Senior Counsels et Senior Attorneys.

Il a critiqué le leader de l'opposition, l'accusant d'«intellectual dishonesty» et de détourner sciemment le sens des dispositions légales pour tromper l'opinion publique. Selon lui, le texte vient combler des zones d'ombre dans l'application de la Law Practitioners Act et répondre à des perceptions d'opacité et d'arbitraire dans le système actuel.

Abordant la création du panel indépendant de sept membres qui fera des recommandations au président de la République, il a estimé que ce mécanisme s'aligne sur les bonnes pratiques d'autres juridictions du Commonwealth. «L'objectif est de garantir un système prévisible, régulier et crédible, tout en préservant la dignité des institutions judiciaires.»

Raj Pentiah a aussi souligné les critères clairs et exigeants pour l'éligibilité. Pour lui, le titre de Senior Counsel ou Senior Attorney, bien qu'honorifique, incarne une marque d'excellence et doit inspirer confiance au public, tout en servant d'exemple aux jeunes juristes.

