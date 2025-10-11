Tunisie: L'huile d'olive et les dattes tunisiennes à la conquête de l'Asie et de l'Amérique

Le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, a souligné, samedi 11 octobre 2025, la nécessité de préserver les marchés traditionnels pour la promotion des exportations tunisiennes d'huile d'olive et de dattes, tout en intensifiant l'ouverture vers de nouveaux marchés à fort potentiel, notamment en Asie, en Amérique et dans l'espace eurasiatique.

Intervenant lors d'une réunion sectorielle de coordination consacrée aux préparatifs des saisons d'exportation de ces deux filières stratégiques, tenue à la Maison de l'Exportateur à Tunis, le ministre a insisté sur l'importance d'un positionnement compétitif de la Tunisie sur les marchés internationaux.

Samir Abid a précisé que les préparatifs ont été engagés plus tôt cette année, en étroite coordination avec l'ensemble des acteurs concernés, notamment les structures administratives, les groupements professionnels et le secteur privé.

Le ministre a aussi rappelé que le développement des exportations demeure une priorité nationale, compte tenu de son rôle central dans la relance de l'économie tunisienne. Il a en outre mis l'accent sur la mise en oeuvre de missions exploratoires à l'étranger et sur l'élaboration d'un programme promotionnel intégré visant à valoriser les produits tunisiens à forte valeur ajoutée, en particulier l'huile d'olive et les dattes.

Samir Abid a, par ailleurs, souligné que le conditionnement et l'emballage constituent désormais un axe stratégique pour renforcer la qualité, la traçabilité et la compétitivité des produits exportés.

Cette réunion s'est tenue en présence de représentants des ministères concernés, des groupements professionnels et des exportateurs, dans une dynamique de coordination intersectorielle en vue de préparer la prochaine campagne d'exportation.