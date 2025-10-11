Tunisie: Deux ans de prison pour un homme d'affaires du secteur des métaux

La chambre correctionnelle spécialisée dans les affaires de corruption financière auprès de la Cour d'appel de Tunis a condamné, vendredi 10 octobre 2025, un homme d'affaires opérant dans le secteur de l'exportation des métaux, à deux ans de prison ferme.

Selon Diwan FM citant une source judiciaire, la cour a décidé de réduire la peine initiale, prononcée en première instance, de deux ans et un mois à deux ans d'emprisonnement, dans une affaire portant sur le non-retour des recettes issues d'exportations à l'étranger et sur plusieurs infractions financières.

La même source a ajouté que l'homme d'affaires est également poursuivi dans une autre affaire devant la chambre criminelle spécialisée dans les dossiers de corruption financière du tribunal de première instance de Tunis.

Cette seconde affaire concerne des soupçons de blanchiment d'argent et des irrégularités liées à l'exportation de cuivre.