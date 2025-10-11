Tunisie: Deux ans de prison pour un homme d'affaires du secteur des métaux

11 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La chambre correctionnelle spécialisée dans les affaires de corruption financière auprès de la Cour d'appel de Tunis a condamné, vendredi 10 octobre 2025, un homme d'affaires opérant dans le secteur de l'exportation des métaux, à deux ans de prison ferme.

Selon Diwan FM citant une source judiciaire, la cour a décidé de réduire la peine initiale, prononcée en première instance, de deux ans et un mois à deux ans d'emprisonnement, dans une affaire portant sur le non-retour des recettes issues d'exportations à l'étranger et sur plusieurs infractions financières.

La même source a ajouté que l'homme d'affaires est également poursuivi dans une autre affaire devant la chambre criminelle spécialisée dans les dossiers de corruption financière du tribunal de première instance de Tunis.

Cette seconde affaire concerne des soupçons de blanchiment d'argent et des irrégularités liées à l'exportation de cuivre.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.