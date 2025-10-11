Tunisie: Janvier prochain, le pays accueillera le Deuxième Sommet Scientifique Arabe des Experts Juridiques

Sous le thème « Renforcer la coopération juridique arabe : des partenariats stratégiques pour la justice et le développement durable », la ville d'Hammamet, dans le gouvernorat de Nabeul, accueillera du 1er au 3 janvier 2026 le Deuxième Sommet Scientifique Professionnel Arabe des Experts Juridiques (juges, avocats, arbitres et universitaires).

Cet événement, organisé par le Conseil Arabe de Coopération Scientifique, vise à renforcer l'intégration juridique arabe, à échanger les expériences et les connaissances, et à établir des partenariats stratégiques capables de soutenir les processus de justice et de développement durable dans le monde arabe.

Le Sommet, qui est un forum scientifique et professionnel de haut niveau pour les juristes, avocats, juges et experts légaux des différents pays arabes, aspire également à échanger des points de vue sur les questions juridiques communes, à développer les cadres législatifs et judiciaires, et à suivre les évolutions juridiques mondiales.

Les grands axes qui seront abordés lors de cet événement, selon son site Internet, sont les suivants : les législations juridiques unifiées, la transformation juridique dans les institutions judiciaires, les droits de l'homme et le droit international, les lois commerciales et d'investissement, la formation et le développement professionnel des avocats et des juges, les questions d'arbitrage international, et l'étude des normes éthiques dans la profession juridique et leur impact sur l'intégrité de la profession.