Tunisie: Transition énergétique - Le ministère de l'Industrie oeuvre à finaliser le cadre législatif

Le Ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie oeuvre pour finaliser le cadre législatif relatif à la mobilité électrique et pour encourager la fabrication de composants de voitures électriques ainsi que l'électrification des usages qui constituent une locomotive pour les investissements industriels, en vue d'améliorer la compétitivité du secteur industriel.

Cette volonté de finaliser ce cadre législatif s'inscrit dans le cadre des efforts du ministère pour développer le secteur de la mobilité électrique, tel qu'il a été présenté lors d'une séance de travail tenue hier vendredi au ministère, sous la supervision du Secrétaire d'État chargé de la Transition Énergétique, Wael Chouchane, et en présence de représentants du Pôle Mécatronique Tunisie, ainsi que du Directeur Général du Pôle de Développement de Sousse, Hichem Turki, du Directeur Général de l'Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Énergie, Nafaa Bakari, et du Directeur Général des Industries Manufacturières, Fathi Sahlaoui, selon un communiqué publié par le ministère, samedi.

À travers de nombreuses initiatives, le Pôle Mécatronique Tunisie cherche à élargir les domaines de coopération entre les différents acteurs de l'innovation industrielle, dans le but de créer des projets de collaboration pour le renouvellement industriel et d'ancrer la culture de l'innovation en soutenant le rapprochement entre les industriels et les centres de recherche scientifique, et en lançant des initiatives via des équipes de travail qui contribuent au développement de plusieurs domaines tels que les industries électroniques, la mobilité légère et les semi-conducteurs, selon le ministère.

Il est à noter que le Pôle Mécatronique Tunisie regroupe 75 entreprises industrielles opérant dans les domaines des industries mécaniques, électriques, électroniques, des métaux, des plastiques et des technologies de l'information.

