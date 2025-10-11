Tunisie: Investissements extérieurs - L'Espagne, quatrième partenaire du pays

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a exprimé sa satisfaction quant au développement notable des investissements espagnols en Tunisie ces dernières années, l'Espagne étant considérée comme le quatrième partenaire de notre pays en matière d'investissement. Il a également souligné l'importance de travailler ensemble pour développer plusieurs secteurs, notamment le domaine technologique et la transition énergétique.

Nafti a salué, dans un discours prononcé hier vendredi lors d'une réception organisée à la résidence de l'ambassadeur du Royaume d'Espagne à Tunis, à l'occasion de la Fête nationale espagnole, la profondeur des liens historiques qui unissent la Tunisie et l'Espagne. Il a valorisé l'importance de ces relations ancrées dans une histoire riche et ancienne, qui ne se limite pas seulement à la proximité géographique entre les deux pays, mais résulte également d'une convergence culturelle et humaine.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, le ministre a également souligné la nécessité de renforcer la dynamique de coopération et de continuer à oeuvrer ensemble pour élever les relations bilatérales dans divers domaines au niveau des aspirations des deux parties.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

D'autant plus que cette année coïncide avec la célébration du trentième anniversaire du Traité d'Amitié, de Coopération et de Bon Voisinage entre les deux pays, ainsi que la commémoration de deux étapes historiques importantes : le trentième anniversaire de l'accord de partenariat avec l'Union européenne et le lancement du Processus de Barcelone, « ce qui témoigne de la solidité de nos relations bilatérales et de la profondeur de la coopération euroméditerranéenne entre la Tunisie et l'Espagne ».

Il a souligné l'importance de poursuivre et de renforcer la coopération culturelle et académique, saluant le succès du programme de coopération culturelle tuniso-espagnol organisé à Madrid au cours du premier semestre de cette année. Ce programme comprenait de nombreux événements culturels tels que des conférences, des projections de films, ainsi que l'organisation d'expositions d'artistes plasticiens tunisiens.

D'autre part, le ministre a exprimé sa satisfaction quant à la convergence des points de vue tunisien et espagnol concernant la question du génocide auquel est soumis le peuple palestinien. Il a réitéré le soutien inconditionnel de la Tunisie aux luttes du peuple palestinien pour recouvrer ses droits historiques imprescriptibles et établir son État indépendant et pleinement souverain sur toute la terre de Palestine, avec pour capitale Jérusalem (Al Qods Cherif).