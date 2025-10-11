Les quantités de semences supérieures collectées pour la saison 2025-2026 ont enregistré une augmentation notable par rapport à la saison dernière, atteignant environ 702 mille quintaux.

Cela reflète les efforts déployés par tous les acteurs de la filière de production locale de semences de haute qualité, selon un rapport publié par l'Observatoire National de l'Agriculture sur l'évaluation de la saison céréalière 2024-2025 et les préparatifs pour la saison 2025-2026.

La production nette de semences certifiées a été estimée à 515 mille quintaux contre 261 mille quintaux, soit une augmentation de 97,3 %, répartie sur 460 mille hectares de blé dur, 45 mille hectares de blé tendre et 10 mille hectares d'orge.

En revanche, les besoins estimés en semences certifiées étaient de 573 mille quintaux et les besoins en orge de 127 mille quintaux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans le cadre des préparatifs pour la saison céréalière 2025-2026 et compte tenu de la récurrence des saisons de sécheresse, des mesures importantes ont été prises pour permettre aux agriculteurs d'acquérir les intrants de production.

Les prix des engrais chimiques de base ont été maintenus, conformément à la décision prise lors du Conseil ministériel restreint du 20 mai 2025.

Les superficies programmées pour la saison céréalière 2025-2026 sont estimées à environ 1,145 million d'hectares. Ces superficies se répartissent entre les gouvernorats du Nord-Ouest avec 853 mille hectares et les gouvernorats du Centre et du Sud avec 291 mille hectares.

Les superficies de céréales irriguées programmées sont estimées à 77 mille hectares pour la saison 2025-2026, contre 80 mille hectares pour la saison précédente.

Le programme d'engrais pour la saison 2025-2026 comprend une quantité totale de 289 mille tonnes d'engrais chimiques de base. Le Groupe Chimique Tunisien s'est engagé à produire 150 mille tonnes à l'usine d'ammonitrate de Gabès pendant la saison de distribution des engrais, avec l'importation d'une quantité d'amonitrate d'au moins 70 mille tonnes.

L'opération d'approvisionnement des entreprises en engrais chimiques de base a commencé suite aux sessions de travail du Comité Technique Mixte. À fin septembre 2025, 38 mille tonnes de superphosphate 45, 46 mille tonnes de DAP (Phosphate diammonique) et 37 mille tonnes d'ammonitrate ont été allouées.