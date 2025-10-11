Tunisie: La BERD et l'Union européenne lancent un mécanisme de financement vert au pays

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et l'Union européenne (UE) lancent, ce lundi à Tunis, une nouvelle initiative de financement de l'économie verte en Tunisie, destinée à soutenir les entreprises locales dans leur transition écologique.

Baptisée "Mécanisme de financement de l'économie verte", cette initiative vise à encourager les investissements dans les technologies durables et les pratiques respectueuses de l'environnement, en partenariat avec les banques et institutions financières tunisiennes.

Lors de la conférence de lancement, des représentants de la BERD et de l'Union européenne présenteront leurs stratégies de financement vert et leurs programmes de soutien à l'investissement privé. L'événement réunira des acteurs publics, privés et bancaires pour débattre des priorités nationales en matière de développement d'une économie verte, résiliente et compétitive, ainsi que des défis et opportunités pour le secteur financier.

Une table ronde mettra en lumière le rôle de la BERD dans le soutien à la croissance durable des petites, moyennes et très petites entreprises tunisiennes (PME/TPME), considérées comme un levier essentiel de la transition écologique.

La cérémonie sera également marquée par la signature de deux protocoles d'accord avec des institutions financières tunisiennes, consacrant de nouvelles coopérations dans le financement vert.

Depuis le début de ses opérations en Tunisie en 2012, la BERD a investi près de 2,8 milliards d'euros dans 83 projets à travers le pays, dont 67 % dans le secteur privé, confirmant son rôle central dans le développement économique durable de la Tunisie.