Tunisie: Le pays vieillit plus vite que prévu...

La secrétaire générale de l'Association tunisienne de gériatrie et des sciences du vieillissement, Maha Ben Maalem Hachicha, a annoncé ce samedi 11 octobre 2025 que la Tunisie connaît une accélération marquée du vieillissement de sa population, avec 16,9 % de personnes âgées en 2024, un taux qui pourrait atteindre 18 % à l'horizon 2030.

Cette déclaration a été faite à l'ouverture de la quatrième édition du congrès de l'Association tunisienne de gériatrie et des sciences du vieillissement, organisée à Hammamet sous le thème "Dans le mouvement, la bénédiction" . L'événement réunit des experts tunisiens et internationaux, notamment venus de France, ainsi que des spécialistes du secteur de la santé et du domaine social.

Selon Maha Ben Maalem Hachicha, l'augmentation du nombre de personnes âgées s'accompagne d'une hausse des maladies liées au vieillissement, nécessitant une meilleure préparation du système de santé. Elle a souligné que le ministère de la Santé prévoit de faire de la gériatrie une spécialité médicale autonome, avec la première promotion de spécialistes attendue d'ici cinq à six ans.

Des services hospitaliers dédiés aux seniors seront également créés, adaptés à leurs besoins spécifiques, tandis qu'un programme de formation médicale plus complet sera mis en place.

De son côté, Dr Imène Ksentini, présidente de l'association, a indiqué que le congrès met l'accent sur les principaux défis sanitaires du vieillissement, tels que le cancer, les maladies neurodégénératives (Alzheimer, Parkinson), les affections cardiovasculaires et la malnutrition. Elle a insisté sur l'importance de la prévention et du dépistage précoce pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées.

Le programme du congrès comprend une série de conférences scientifiques et d'ateliers pratiques visant à renforcer les compétences des professionnels de santé et du secteur social dans la prise en charge du grand âge.

Imène Ksentini a par ailleurs rappelé que la Tunisie traverse une mutation démographique majeure : d'ici 2030, la proportion des 65 ans et plus devrait dépasser celle des jeunes de moins de 19 ans, un phénomène sans précédent dans l'histoire démographique du pays.

Elle a appelé à une mobilisation nationale pour améliorer les conditions de vie des seniors, notamment à travers la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, estimant que la question du vieillissement n'est plus uniquement médicale, mais devient un véritable enjeu social et sociétal.