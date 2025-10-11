Tunisie: Ligue 2 - 4e journée - Favorable à l'US Tataouine

Le leader chebbien et le BS Bouhajla à l'épreuve du déplacement. Le CSHL en embuscade.

On enchaîne avec la 4e ronde de L2 cet après-midi dans le cadre de six rencontres du groupe A avant de clôturer cette journée demain avec un autre match de la première poule puis les sept explications inscrites dans l'agenda du groupe B. En poule A donc, les deux meneurs que sont le Croissant Chebbien et l'US Tataouine vont en découdre avec deux formations du milieu du tableau.

Le CS Chebba se déplace chez l'Association Mégrine Sport et l'UST recevra l'Astre de Agareb. Dans le sillage des deux leaders, l'on retrouve le CSHL qui croisera l'Union de Bousalem à Hammam-lif et le Croissant de Msaken qui ira défier les insulaires de l'OCK dans leur fief. A la traîne au classement, l'Océan Club de Kerkennah et l'US Bousalem doivent forcément élever le niveau sous peine de s'enliser davantage.

La Stayda au révélateur de Jendouba Sport

Demain, place aux matchs du groupe B et à la mise à jour de cette journée concernant les rencontres du groupe A avec le déroulé de EMM-BSB. A Mahdia donc, ce sont des Fatimides en embuscade au classement (à deux unités des coleaders) qui reçoivent Baâth Bouhajla, une équipe-frisson qui a débuté le championnat sur les chapeaux de roues, en attente de confirmation cependant.

Dans le groupe B à présent, le choc de la journée aura lieu à Gafsa où El Gawafel accueille Kalâa Sport, leader de poule. Périlleux déplacement pour les Sahéliens et opportunité pour EGSG de monter sur le podium, voire plus. L'autre incontournable format de cette journée aura lieu à Gabès où la Stayda croisera Jendouba Sport.

Dauphin de Kalâa Sport, le SG entend faire coup double lors de ce match : écarter un postulant traditionnel pour l'accession et rester dans le rétroviseur du leader, voire plus là aussi, si les planètes sont alignées. Toujours dans le sillage du leader, l'on retrouve aussi le Progrès de Sakiet Eddaier qui se déplacera à Sidi Bouzid pour y croiser un OS Bouzid au plus mal. Lanterne rouge, l'OSB doit forcément valider sous peine de douter encore plus.

Tout comme l'OSB, le CS Korba, avant-dernier, entend mettre à profit l'accueil du Sporting Moknine pour se refaire une santé. Pas évident quand on sait que le SCM est lui aussi dauphin du leader et compte sur ce match pour monter davantage en grade.

A l'Ariana, l'ASA croisera l'Aigle de Jelma, un onze qui doit gagner pour s'éloigner de la zone rouge. Dans le même temps, l'Union de Ksour Essef accueillera le Croissant de Redeyef lors d'une rencontre qui s'annonce équilibrée, sachant que les deux formations sont pratiquement sur la même ligne au classement.

Le programme

Aujourd'hui

Groupe A

Mégrine Sport-CS Chebba. Arbitre: Akram Naili

CS Hammam-Lif -US Bousalem. Arbitre : Achraf Harakati

SA Menzel Bourguiba - Sfax Railways Sports. Arbitre : Mohamed Ali Karouia

ES Hammam-Sousse -SC Ben Arous. Arbitre : Ahmed Dhaouadi

OC Kerkennah -CS Msaken. Arbitre: Seifeddine Ouertani

US Tataouine - AS Agareb. Arbitre: Mahmoud Ksia

Demain

Groupe A

EM Mahdia -BS Bouhajla. Arbitre: Iheb Ben Kilani

Groupe B :AS Ariana - AS Jelma. Arbitre : Montassar Belarbi

CS Korba -SC Moknine. Arbitre: Yassine Hmani

Jendouba Sport - Stade Gabésien. Arbitre : Fraj Abdellaoui

US Ksour Essef -CS Redayef. Arbitre: Rayan Boukhchina

Olympique Sidi Bouzid -PS Sakiet Eddaier. Arbitre : Raed Jouirou

ES Bouchemma -AS Kasserine. Arbitre : Walid Hedhli

EGS Gafsa - Kalâa Sport. Arbitre: Ridha Chouihi

NB: Coup d'envoi à 15h00.